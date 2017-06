米金融・債券市場＝利回り低下、地政学リスクの高まりで安全買い

[ニューヨーク 11日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時11分 101*09.00 2.9351% 前営業日終値 100*09.00 2.9860% 10年債(指標銘柄) 16時10分 99*17.00 2.3033% 前営業日終値 99*01.00 2.3610% 5年債(指標銘柄) 16時10分 100*06.00 1.8353% 前営業日終値 99*28.25 1.9000% 2年債(指標銘柄) 15時55分 100*00.75 1.2379% 前営業日終値 99*30.50 1.2740% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 152*31.00 151*25.00 Tノート先物6月限 125*15.50 124*29.00 米金融・債券市場では、シリアと北朝鮮の情勢をめぐる地政学リスクのほか、仏大統 領選挙をめぐる懸念が出ていることで安全資産としての米国債に買いが入り、30年債利 回りは約3カ月ぶり低水準を付けた。 ただ米財務省が今週実施する総額560億ドルの国債入札を前に一部投資家の間で国 債を売る動きが出たことで、利回りの低下は限定的だった。このうちこの日に実施された 200億ドルの10年債入札が軟調だったことで、利回りは下げ幅を縮小する場面もあっ た。 30年債利回りは1月17日以来の低水準となる2.925%まで低下 。終盤の取引では約5ベーシスポイント(bp)低下の2.931%となっている。10 年債利回りは6bp低下の2.302%。 地政学リスクをめぐっては、北朝鮮が国営メディアを通して米国による先制攻撃の兆 候があれば米国に対し核攻撃を実施すると警告したほか、米政府はシリアで化学兵器が再 度使用されれば米国は再びシリアを攻撃する用意があると表明。 このほか仏大統領選挙を巡っては、急進左派のメランション氏がこのところの世論調 査で追い上げを見せており、極右政党・国民戦線(FN)のルペン党首とともに決戦投票 に進むのではないかとの見方が出ていることが懸念材料となっている。 RBCウエルス・マネジメントの米債券主席ストラテジスト、クレイグ・ビショップ 氏は「この日の市場の動意は主にシリアと北朝鮮をめぐる地政学問題だった」としている 。 この日はキリスト教の復活祭を控え商いは薄かった。14日は聖金曜日の祝日のため 米金融市場は休場となる。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 32.25 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 24.50 -2.25 U.S. 5-year dollar swap spread 10.00 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -4.25 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -40.25 -0.25