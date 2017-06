米金融・債券市場＝利回り低下、月末の持ち高調整の買いが支援

[ニューヨーク 26日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 14時05分 101*21.50 2.9159% ) 前営業日終値 101*18.00 2.9210% 10年債(指標銘柄 14時05分 101*03.50 2.2500% ) 前営業日終値 101*02.00 2.2550% 5年債(指標銘柄) 14時05分 99*25.75 1.7910% 前営業日終値 99*26.00 1.7890% 2年債(指標銘柄) 13時09分 99*29.00 1.2976% 前営業日終値 99*29.00 1.2980% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 153*29.00 153*27.00 Tノート先物6月限 126*06.00 126*05.50 米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。第1・四半期の米国内総生産(GD P)改定値は上方修正され、4月の耐久財受注も市場予想ほど落ち込まなかったが、月末 のポートフォリオ調整による買いが相殺した。 この日は米東部時間午後2時(日本時間27日午前3時)までの短縮取引で、商いは 低調だった。来週29日はメモリアル・デーの祝日で休場となる。 シュワブ・センター・フォー・ファイナンシャル・リサーチのチーフ債券ストラテジ スト、キャシー・ジョーンズ氏は「連休を控えポジション調整が優勢」とし、「最近のレ ンジ下限近辺で小動きとなった」と話す。 午前終盤の取引時点で、10年債利回りは1ベーシスポイント(bp) 弱低下し2.248%。 トレードウェブのデータによると、米2年・10年物国債の利回り格 差は約94bpと、7カ月ぶりの水準に縮小した。 利回り曲線の平坦化は、市場が米成長・インフレ見通しをトランプ大統領の当選以前 の水準まで戻したことを示唆している。トランプ大統領と与党・共和党は、企業投資や個 人消費を活発化する減税や医療保険制度改革、インフラ投資などを実行に移せていない。 朝方発表された経済指標は、控えめながらも米経済が引き続き拡大している兆候を示 した。米連邦準備理事会(FRB)による追加利上げやバランスシート縮小開始を後押し する可能性がある。 第1・四半期の米GDP改定値は年率換算で前期比1.2%増と、速報値の0.7% 増から上方改定された。 また4月の米耐久財受注は前月比0.7%減と、予想の1.2%減ほど落ち込まなか った。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net C hange (bps ) U.S. 2-year dollar swap spread 23.50 -0.25 S U.S. 3-year dollar swap spread 21.25 -0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 8.75 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -5.00 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -43.75 0.50 (い)