米金融・債券市場＝利回り低下、米雇用コスト指数鈍化で低インフレ懸念が台頭

[ニューヨーク 28日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 102*03.00 2.8945% 前営業日終値 101*14.00 2.9270% 10年債(指標銘柄) 17時05分 100*23.50 2.2906% 前営業日終値 100*18.00 2.3100% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*06.25 1.8339% 前営業日終値 100*04.50 1.8450% 2年債(指標銘柄) 17時04分 100*01.50 1.3512% 前営業日終値 100*01.00 1.3590% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 153*06.00 152*19.00 Tノート先物9月限 125*30.50 125*26.50 米金融・債券市場では、国債利回りが低下。朝方発表された第2・四半期の雇用コス ト指数の伸びが鈍化したことを受け、インフレ率が当面低水準にとどまるとの懸念が強ま った。 第2・四半期の雇用コスト指数は0.5%上昇。伸びは前四半期の0.8%から鈍化 し、市場予想の0.6%を下回った。 米連邦準備理事会(FRB)は今週開催した連邦公開市場委員会(FOMC)で、総 合および基調インフレがいずれも低下しており、物価動向を「注視する」との見解を示し ていた。 ソシエテ・ジェネラルの米金利戦略主任、スバドラ・ラジャッパ氏は「雇用コスト指 数が焦点となったようだ。賃金が大きく上昇していないことがあらためて示された。イン フレ見通しにとって好材料とはならないだろう」と語った。 北朝鮮が同国中部から日本海に向けてミサイル1発を発射し、日本の排他的経済水域 (EEZ)内に落下したとのニュースを受け、債券相場は上げ足を速めた。 終盤の取引で、指標10年債は5/32高。利回りは2.29%と、前 日終盤の2.31%から低下した。 また、同日発表された第2・四半期の国内総生産(GDP)の速報値は年率換算で前 期比2.6%増と、前期の1.2%増から成長が加速し、市場予想と一致した。第1・四 半期の成長の弱含みが一時的であったことを示した。 来週は8月4日に発表される7月の米雇用統計が注目されている。また、FRBのバ ランスシート縮小にどのように備えるかを示す手がかりを探ろうと、米財務省が2日に発 表する四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)の詳細も注目される。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -4.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -34.00 (-0.50) (い)