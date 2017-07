米金融・債券市場＝利回り低下、経済指標低調で年内追加利上げに疑問符

[ニューヨーク 14日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 101*19.00 2.9195% 前営業日終値 101*17.00 2.9230% 10年債(指標銘柄) 17時05分 100*12.00 2.3319% 前営業日終値 100*07.50 2.3480% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*14.25 1.8677% 前営業日終値 99*10.75 1.8910% 2年債(指標銘柄) 16時27分 99*25.25 1.3597% 前営業日終値 99*24.75 1.3670% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 152*20.00 152*06.00 Tノート先物9月限 125*21.50 125*13.00 米金融・債券市場では国債利回りが低下し、10年債、7年債、3年債利回りは2週 間ぶり、2年債利回りは3週間ぶりの低水準を付けた。6月の消費者物価指数が低調だっ たことに加え、小売売上高が予想外に減少したことで年内の追加利上げに疑問符が付いた ことが背景。 朝方発表された6月の消費者物価指数(CPI)は前月比横ばい。変動の大きい食品 とエネルギーを除いたコアCPIは前月比0.1%上昇、前年比では1.7%上昇となっ た。このほか6月の小売売上高は前月比0.2%減と、2カ月連続でマイナスとなった。 CMEフェドウオッチによると、短期金融市場が織り込む連邦準備理事会(FRB) が12月の会合で少なくとも0.25%ポイントの利上げを決定する確率は47%となっ ている。前日終盤は55%近辺だった。 ただアライアンス・バーンスタインのシニアエコノミスト、エリック・ウィノグラド 氏は今回のCPI統計が軟調だったものの、FRBが利上げ軌道から外れることはないと 指摘。「9月の会合までにCPI統計と個人消費支出統計があと2回ずつ発表される」と し、「インフレ率が現在の水準から徐々に上昇していくとのFRBの見通しは正しいと考 えている。FRBが9月にバランスシートの縮小について発表し、12月に利上げを決定 するとの予想が基調シナリオとなるとの見方を変えていない」と述べた。 終盤の取引で10年債利回りは2.324%と、前日終盤の2.348 %から低下。一時は2.279%と、6月30日以来の水準に低下した。 2年債利回りは1.355%と、前日終盤の1.367%から低下。一時 は1.323%と3週間ぶりの低水準を付けた。 朝方の統計発表を受け、2年債と10年債の利回り格差は96.70 ベーシスポイント(bp)と、約1週間ぶりの水準に縮小。長短金利差の縮小はインフレ 懸念がないため長期債に買いが入っていることを反映しているとみられる。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 -0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 17.75 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread 6.00 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -5.50 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -34.25 0.25 (い)