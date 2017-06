米金融・債券市場＝利回り低下、雇用統計受け下期のＦＲＢ引き締め観測が後退

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時04分 103*26.50 2.8100% 前営業日終値 102*19.50 2.8700% 10年債(指標銘柄) 17時05分 101*29.50 2.1591% 前営業日終値 101*13.00 2.2170% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*04.50 1.7204% 前営業日終値 99*29.75 1.7650% 2年債(指標銘柄) 17時02分 99*29.50 1.2899% 前営業日終値 99*29.00 1.2980% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 154*27.00 153*17.00 Tノート先物9月限 126*20.50 126*06.00 米金融・債券市場では、長期債利回りが約7カ月ぶり、短期債利回りは約2週間ぶり の水準に低下した。5月の米雇用統計で、雇用者数の伸びが市場予想を下回り、米連邦準 備理事会(FRB)が下期、金融引き締めに一段と慎重になるとの見方が浮上した。 5月の非農業部門雇用者数が13万8000人増と、伸びは前月から減速するととも に、市場予想の18万5000人増を下回った。 ただ、失業率は0.1%ポイント低下の4.3%と、2001年5月以来の水準。市 場予想は変わらずの4.4%だった。 これを受け、米10年債利回りは2.144%、30年債利回りは2.799%まで 下がり、いずれも昨年11月10日以来の水準をつけた。 7年債利回りは約6カ月半ぶりの水準となる1.954%に低下。3年債利回りは1 .402%、2年債利回りは1.266%と、いずれも約2週間ぶりの低水準をつけた。 ただ、弱い雇用統計の発表後も、市場は6月の利上げをほぼ確実視している。CME グループのフェドウォッチによると、午後の取引でフェデラルファンド(FF)金利先物 相場は91%の確率で今月の利上げを織り込んでいる。 だが、アナリストは、雇用統計を受けて、9月の利上げ、および年内のバランスシー ト縮小の可能性が低下したとみている。 BMOキャピタル・マーケッツのイアン・リンジェン氏は、「雇用統計はかなり低調 な内容だった」とし、「9月の利上げはより困難になるだろう」と話す。 午後の取引で、米10年債は16/32高。利回りは2.161%と、 前日の2.217%から低下。 3年債は1/32高。利回りは1.446%から1.427%に下がった 。 週間では、3━30年債の利回りが7週ぶり、2年債は3週ぶりの大幅低下となる見 込み。10年債利回りは9ベーシスポイント(bp)低下する見通し。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last Net Change (bps) (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 22.50 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 -1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -5.75 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -43.75 0.25 (い)