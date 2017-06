米金融・債券市場＝利回り低下、ＦＯＭＣ議事要旨ハト派的と認識

[ニューヨーク 5日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時33分 100*08.50 2.9864% 前営業日終値 100*05.00 2.9920% 10年債(指標銘柄) 16時33分 99*07.50 2.3372% 前営業日終値 99*04.00 2.3500% 5年債(指標銘柄) 16時33分 100*03.25 1.8535% 前営業日終値 99*31.50 1.8780% 2年債(指標銘柄) 16時33分 100*00.75 1.2380% 前営業日終値 100*00.00 1.2500% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 151*16.00 151*21.00 Tノート先物6月限 125*01.50 125*01.00 米金融・債券市場では、午後に公表された3月の連邦公開市場委員会(FOMC)議 事要旨を受け連邦準備理事会(FRB)が緩やかに利上げを行っていくとの見通しを維持 しているとの見方が広まり、3年債と5年債利回りが約5週間ぶりの水準に低下した。 議事要旨では大半のメンバーが経済が想定通りに推移すれば年内にバランスシートの 縮小に着手すべきと考えていたことが判明。これを受け、公表直後は国債利回りは大きく 上昇していた。 ただその後は利回りは長期債、短期債ともに反転。アナリストは、FRBが利上げペ ースについて「ハト派的」な見方を維持しているとの認識が市場で広まったためとしてい る。 3年債利回りは1.426%、5年債利回りは1.837%と 、ともに2月27日以来の低水準を付けた。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 33.25 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 28.75 -1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 11.00 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -2.75 -1.00 U.S. 30-year dollar swap spread -39.75 -1.00