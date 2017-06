米金融・債券市場＝利回り低下、ＦＲＢ高官が米経済に慎重な見方

[ニューヨーク 31日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*24.50 3.0118% 前営業日終値 99*15.50 3.0260% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*25.00 2.3892% 前営業日終値 98*17.00 2.4180% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*24.50 1.9245% 前営業日終値 99*19.00 1.9610% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*31.25 1.2619% 前営業日終値 99*29.75 1.2860% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 150*27.00 150*17.00 Tノート先物6月限 124*18.00 124*11.00 米金融・債券市場では国債利回りが低下。抑制されたインフレ率や控えめな米経済成 長率を踏まえ、利上げペース加速の必要性を疑問視する米連邦準備理事会(FRB)当局 者の発言が材料視された。 月末・期末のポートフォリオ調整による買いが債券価格を支えたことも指摘された。 ニューヨーク連銀のダドリー総裁、セントルイス地区連銀のブラード総裁、ミネアポ リス地区連銀のカシュカリ総裁はこの日、金利が年内に上昇することを想定しつつも、米 経済動向については慎重な見解を示した。 ダドリー総裁は、景気は過熱しておらず、FRBが金融引き締めを急いでいないと指 摘。ブラード、カシュカリ両総裁も同様の考えを示した。 また、3総裁全員がFRBのバランスシート縮小を要請。とりわけダドリー総裁は、 FRBが早ければ年内にもバランスシートの縮小に着手することが可能と語った。これは 大半の市場予想よりも早い時期となる。 FRB高官の発言を受けイールドカーブはスティープ化し、2・10年債利回り格差 は最大115.10ベーシスポイント(bp)まで拡大した。 同日発表された米指標は強弱まちまちで、米経済が速いペースではないものの安定的 に拡大しているとのFRBの認識を裏付ける内容となった。 2月の米個人消費支出(PCE)物価指数は前年同月比で約5年ぶりの高い伸びを記 録する反面、3月の米ミシガン大消費者信頼感指数(確報値)は速報値から下方改定され た。 終盤の取引で、指標10年債は6/32高、利回りは2.396%。2 年債利回りは1.257%と、前日終盤の1.286%から低下した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 36.25 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 31.25 1.25 U.S. 5-year dollar swap spread 12.50 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -1.00 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -37.00 0.25