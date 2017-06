米金融・債券市場＝利回り低下、2月雇用統計は一部の期待に届かず

[ニューヨーク 10日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 96*28.00 3.1622% 前営業日終値 96*15.50 3.1830% 10年債(指標銘柄) 17時05分 97*05.50 2.5745% 前営業日終値 96*31.00 2.5980% 5年債(指標銘柄) 17時05分 98*30.50 2.0981% 前営業日終値 98*26.50 2.1250% 2年債(指標銘柄) 17時01分 99*17.75 1.3554% 前営業日終値 99*16.75 1.3710% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 146*27.00 146*26.00 Tノート先物6月限 123*00.50 122*26.50 米金融・債券市場では、国債利回りが低下。朝方発表された米雇用統計は好調で、 3月の米利上げ観測を後押しする内容となったものの、一部で予想されていたほどの強い 結果とはならず、指標10年債利回りは一時つけていた12週間ぶりの高水準から押し戻 された。 2月の米雇用統計は非農業部門雇用者数が23万5000人増と、市場予想の19万 人増を上回った。ただ、前日発表された2月の米ADP民間雇用者数が29万8000人 の大幅増となったことを受け、一部ではより良好な結果が期待されていた。 アリアンツ・インベストメント・マンジメントのバイスプレジデント、ジョン・ブレ デマス氏は「米連邦準備理事会(FRB)が来週行動に出ることはほぼ確実だ。(利上げ )を思いとどまらせるような材料は雇用統計には見当たらない」と語った。 雇用統計では、時間当たり平均賃金が前月比0.2%上昇と、市場予想の0.3%を 下回る伸びにとどまった。 モルガン・スタンレー・インベストメント・マンジメントのポートフォリオ・マネジ ャー、ジム・キャロン氏は、精彩を欠く賃金の伸びが続くようであれば、期間が長めの債 券利回りが現在の水準から大きく上昇することは困難と指摘した。 終盤の取引で、10年債利回りは2.578%と、前日終盤から2ベー シスポイント(bp)低下。ロイターのデータによると、利回りは一時昨年12月半ばの 高水準となる2.624%をつけた。 2年債利回りは約1bp低下し1.364%。一時、2009年8月以来 の水準となる1.388%に上昇する場面もあった。 CMEのフェドウォッチによると、FRBが93%の確率で来週の米連邦公開市場委 員会(FOMC)で利上げを実施するとの見方が織り込まれた。前日は89%だった。 欧州中央銀行(ECB)当局者の一部が資産買い入れ終了前の利上げを主張してい たとする第一報が伝わる中、米債利回りは一時上昇。その後、資産買い入れ終了前の利上 げ論に支持は広がらなかったとのニュースを受け、利回りは下げに転じた。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap 33.5 0.25 spread U.S. 3-year dollar swap 25.5 1 spread U.S. 5-year dollar swap 10 1 spread U.S. 10-year dollar swap -2.75 1 spread U.S. 30-year dollar swap -38 1 spread