米金融・債券市場＝利回り小動き、一連の入札控え

[ニューヨーク 6日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時31分 98*02.50 3.0989% 前営業日終 98*12.00 3.0830% 値 10年債(指標銘柄) 15時30分 97*28.50 2.4907% 前営業日終 97*28.00 2.4920% 値 5年債(指標銘柄) 15時30分 99*10.75 2.0158% 前営業日終 99*10.50 2.0170% 値 2年債(指標銘柄) 15時31分 99*20.75 1.3053% 前営業日終 99*20.75 1.3050% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 149*02.00 149*08.00 限 Tノート先物6月 123*19.00 123*18.50 限 米金融・債券市場では、米国債利回りが小動きとなった。今週実施される一連の国債 入札や社債発行に備える動きが出た。 先週はイエレン米連邦準備理事会(FRB)議長を含むFRB高官の相次ぐタカ派発 言を受けて3月利上げ観測が急速に高まり、国債利回りが大幅上昇。この日は先週の大幅 な市場変動を消化する格好となった。 レイモンド・ジェームズのシニア市場ストラテジスト、エリス・ファイファー氏は「 先週大きく相場が動いたため、投資家は現在、10日発表の雇用統計への準備を整えてい る」と話す。 米フェデラルファンド(FF)金利先物相場では3月の利上げがほぼ確実視されてい る。CMEグループのフェドウオッチによると、相場が織り込む3月利上げの確率は86 %と、前週末の80%から上昇した。 午後終盤の取引で、米10年債利回りはほぼ横ばいの2.494%。3 0年債利回りは2ベーシスポイント(bp)上昇の3.101%。 2年債利回りは1.309%に小幅上昇。前週末には2009年8月以来 の高水準となる1.345%をつけていた。 北朝鮮のミサイル発射やオバマ前大統領から盗聴されていたとのトランプ大統領の発 言を嫌気し、米株価が値下がりしたことで、一部で逃避買いも出た。 米財務省は7日に240億ドルの3年債、8日に200億ドルの10年債、9日に1 20億ドルの30年債入札を実施する。 またトムソン・ロイター傘下のIFRによると、米企業は今週、総額350億ドルの 投資適格級社債を発行する見通し。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 33.25 -1.00 U.S. 3-year dollar swap spread 27.00 -0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 -1.50 U.S. 10-year dollar swap spread -4.25 -1.50 U.S. 30-year dollar swap spread -40.25 -1.50