米金融・債券市場＝利回り急上昇、消費者物価の大幅な伸びで

[ニューヨーク 15日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時30分 98*06.50 3.0923% 柄) 前営業日終 98*25.50 3.0620% 値 10年債(指標銘柄 15時30分 97*24.00 2.5058% ) 前営業日終 98*02.00 2.4700% 値 5年債(指標銘柄 15時30分 99*12.50 2.0047% ) 前営業日終 99*19.25 1.9600% 値 2年債(指標銘柄 15時27分 99*23.75 1.2588% ) 前営業日終 99*25.25 1.2340% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3 149*30.00 150*20.00 月限 Tノート先物3 123*31.00 124*07.50 月限 米金融・債券市場は、10年債利回りが一時、約2週間半ぶりの高水準をつけた。 1月の消費者物価指数(CPI)が大幅な伸びを示し、利上げ時期が近づいたという 見方が強まった。 終盤の取引で、10年債は11/32安。利回りは2.51%。一時、 2.52%まで上昇した。 市場関係者の1人は、10年債利回りが2.50%を突破した際に、一部に買いが入 ったと指摘する。 1月のCPIは、前月比で0.6%上昇と2013年2月以来、3年11カ月ぶりの 大幅な伸びとなった。 イエレン連邦準備理事会(FRB)議長は前日の議会証言で、事前予想よりタカ派色 の強いトーンを打ち出し、利上げ観測が高まった。 CMEグループのFEDウォッチによると、市場が織り込む3月利上げ確率は27% 、13日の13%から上昇した。 この先公表予定の2月雇用統計では、賃金の伸びが注目される。3月の利上げ判断に 決定的に重要となる公算が高い。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 33.50 (+1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 23.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -7.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -40.75 (+0.50)