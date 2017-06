米金融・債券市場＝利回り曲線平坦化、強い雇用統計で6月利上げ観測高まる

[ニューヨーク 5日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 100*06.00 2.9903% 前営業日終値 100*00.50 2.9990% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*04.00 2.3505% 前営業日終値 99*02.50 2.3560% 5年債(指標銘柄) 17時01分 99*31.25 1.8799% 前営業日終値 99*30.75 1.8830% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*28.00 1.3142% 前営業日終値 99*28.25 1.3100% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 151*26.00 151*23.00 Tノート先物6月限 125*07.00 125*05.50 米金融・債券市場では、利回り曲線が平坦化した。朝方発表された4月の米雇用統計 で雇用者数が急増、失業率も約10年ぶりの水準に低下したことで、米連邦準備理事会( FRB)が6月に追加利上げに踏み切るとの見方が強まった。 雇用統計では、非農業部門雇用者数が21万1000人増加し、伸びは市場予想の1 8万5000人増を上回るとともに、前月の7万9000人増から大幅に加速した。 失業率は4.5%から4.4%に0.1%ポイント低下し、2007年5月以来の低 水準を記録した。 3月分の雇用の伸びは下方修正されたものの、BMOキャピタル・マーケッツの金利 ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は「過去2カ月分の雇用者数の修正は取るに足らな い」と指摘。FRBがよりタカ派的な姿勢を示すと利回り曲線は平坦化しやすいとし、「 FRBが6月に利上げする公算がやや大きくなった」と話す。 指標10年債は2/32高。利回りは前日の2.36%から2.35%に低下した。 2・10年債の利回り格差はデータ発表前の105ベーシスポイント(b p)から103bpに縮小した。 CMEグループのフェドウォッチによると、短期金利先物が織り込む6月利上げの確 率は雇用統計前の79%から81%に上昇した。 イエレンFRB議長は働く女性が直面する課題について講演し、対処しなければ経済 成長を阻害するとの認識を示した。金融政策に関する言及はなかった。 セントルイス地区連銀のブラード総裁は、現在の金利水準は適切としたが、下期には バランスシートの縮小に着手する必要があるとの見解を示した。 米財務省は来週9━11日に総額620億ドルの四半期定例入札(クオータリー・リ ファンディング)を実施する。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 25.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -6.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -45.25 (-0.50) (い)