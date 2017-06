米金融・債券市場＝利回り横ばい、株安が堅調な指標・低調な入札の影響を相殺

[ニューヨーク 11日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時21分 99*13.50 3.0295% 前営業日終値 99*06.00 3.0420% 10年債(指標銘柄) 16時20分 99*27.50 2.3909% 前営業日終値 99*22.00 2.4100% 5年債(指標銘柄) 16時21分 99*25.25 1.9197% 前営業日終値 99*22.50 1.9380% 2年債(指標銘柄) 15時30分 99*26.50 1.3388% 前営業日終値 99*25.50 1.3550% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 150*20.00 150*17.00 Tノート先物6月限 124*29.50 124*26.00 米金融・債券市場では不安定な値動きとなる中、国債利回りが前日に続きほぼ横ば いとなった。堅調な指標や低調な結果に終わった30年債入札の影響を株安が打ち消す格 好となった。 朝方発表された4月の卸売物価指数(PPI、最終需要向け財・サービス)が予想を 上回る伸びとなったことを受け、利回りは一時数週間ぶりの水準に上昇。ただ、米株安を 受け、利回りは下げに転じた。 TDセキュリティーズの金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「株 安が国債利回りの上昇を抑制した」と語った。 終盤の取引で、10年債利回りは1ベーシスポイント(bp)低下し2 .408%。PPI統計発表後は6週間ぶりの水準となる2.423%まで上昇していた 。 2年債利回りは1bp低下の1.347%。一時、8週間ぶりの高水準と なる1.367%をつけていた。 PPIが前年同月比で約5年ぶりの大幅な伸びとなったことを受け、インフレ率が米 連邦準備理事会(FRB)が目標とする2%に近づいており、米連邦準備理事会(FRB )が6月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げを実施するとの観測が高まった。 CMEグループのフェドウォッチによると、金利先物はFRBが6月の会合で0.2 5%ポイントの利上げを決定する確率は85%であることを示す水準となり、前日の83 %から上昇した。 12日発表の4月の米小売売上高や消費者物価指数が注目される。これら指標が第2 ・四半期の米経済成長の加速を示唆すれば、6月の米利上げ観測はさらに強まる可能性が ある。 米財務省はこの日、総額620億ドルの四半期定例入札(クオータリー・リファンデ ィング)の最後となる150億ドルの30年債入札を実施。応札倍率は半年ぶりの低水準 となり、低調な結果に終わった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 6.00 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -8.25 1.00 U.S. 30-year dollar swap spread -46.50 0.25 (い)