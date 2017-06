米金融・債券市場＝利回り5カ月ぶり低水準、地政学リスク・トランプ氏発言で

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 14時05分 102*07.00 2.8884% 前営業日終値 101*12.50 2.9300% 10年債(指標銘柄) 14時05分 100*05.00 2.2320% 前営業日終値 99*19.00 2.2960% 5年債(指標銘柄) 14時05分 100*16.75 1.7641% 前営業日終値 100*06.75 1.8300% 2年債(指標銘柄) 14時05分 100*02.75 1.2053% 前営業日終値 100*00.75 1.2380% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 154*00.00 153*00.00 Tノート先物6月限 126*02.50 125*15.00 米金融・債券市場では、地政学リスクが高まった状態が続くなか、前日のトランプ米 大統領の低金利を望むとの発言の影響で国債が買われ、利回りは一時約5カ月ぶりの水準 に低下した。 トランプ米大統領は前日、米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)のインタ ビューで、金利が引き続き低水準にあることを望むと発言。イエレン米連邦準備理事会( FRB)議長を尊敬しているとし、現行の任期を迎える2018年で「おしまいになる訳 ではない」とも述べ、イエレン氏の続投に含みを残した。 R.Wプレスプリッチの米国債・エージェンシー債取引部門責任者のラリー・ミルス テイン氏は「地政学リスクが高まるなか、安全資産とされる国債に資金の逃避が見られて いた。こうしたなかでトランプ氏が低金利を望むと発言。イエレン議長が続投する可能性 も出てきた」と述べた。 今週の10年債利回りの低下幅は週間としては2016年1月以来最大となった。こ のほか、2年債と10年債の利回り格差は103ベーシスポイント(bp)以下に縮小。 昨年11月のトランプ氏の米大統領当選以来のタイトな水準となる。 シリアと北朝鮮をめぐる地政学リスクが高まるなか、市場は今月23日に第1回目の 投票が実施される仏大統領選挙にも注目。極右政党・国民戦線(FN)のルペン党首と同 様に反欧州連合(EU)を掲げる急進左派のメランション氏が世論調査で追い上げを見せ ていることが懸念材料となっている。 終盤の取引で10年債利回りは約6bp低下の2.232%。一時は2 .218%と、昨年11月17日以来の水準に低下した。 30年債利回りは約4bp低下の2.888%。一時は2.870%と 、昨年11月10以来の水準まで下げた。 この日の米債券市場は米東部時間午後2時までの短縮取引。14日は聖金曜日のため 休場となる。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 32.75 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 26.25 1.25 U.S. 5-year dollar swap spread 11.50 1.00 U.S. 10-year dollar swap spread -3.00 0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -40.25 0.25