米金融・債券市場＝国債価格が上昇、仏大統領選の行方に注目

[ニューヨーク 21日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 101*29.00 2.9039% 前営業日終値 102*06.00 2.8900% 10年債(指標銘柄) 17時05分 100*01.00 2.2463% 前営業日終値 100*02.50 2.2410% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*15.75 1.7703% 前営業日終値 100*15.50 1.7720% 2年債(指標銘柄) 17時00分 100*03.75 1.1884% 前営業日終値 100*03.25 1.1970% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 154*05.00 154*05.00 Tノート先物6月限 126*02.00 125*30.50 米金融・債券市場では、国債価格が上昇。主要な米経済指標の発表もなく、市場の注 目は23日に迫る仏大統領選挙の第1回投票に集まった。 仏大統領選に関する世論調査によると、極右のルペン候補と中道系のマクロン候補が 5月7日の決選投票で対決する公算が大きいとみられている。 BMOキャピタル・マーケッツの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は「市場 は仏大統領選に対し神経を尖らしているようだ。ルペン氏が優勢となっているためかもし れない」と語った。 指標10年債の利回りは狭いレンジで推移した。終盤の取引では4/3 2高、利回りは2.23%。 米連邦準備理事会(FRB)が年内にあと2回利上げを実施するとの観測が後退し、 トランプ米政権が近く財政・税制改革を実施できるとの期待が薄れる中、債券価格はこの ところ上昇している。 ただ、トランプ大統領がこの日、来週26日に税制改革に関して大きな発表を行うと 表明したことを受け、債券価格は上げ幅を縮小した。 フィッシャー米連邦準備理事会(FRB)副議長も同日、足元ではインフレ統計など 一部の経済指標が弱含みとなっているが、年内さらに2度の利上げは依然として適切との 認識を示した。 前出のコーリ氏は、暫定予算の期限切れが迫る中、米政府機関の閉鎖を来週回避でき なければ「6月利上げの可能性は排除される」と語った。 CMEグループのフェドウォッチによると、市場に織り込まれた6月利上げの確率は 49%と、6日時点の71%から低下している。 また、米財務省は来週、総額880億ドルの2年債、5年債、7年債入札を実施する 。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 34.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 27.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -3.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -43.50 (-0.75 (い)