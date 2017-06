米金融・債券市場＝国債価格が上昇、利上げ加速公算小との見方で

[ニューヨーク 20日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時46分 98*09.50 3.0875% 柄) 前営業日終 97*27.00 3.1110% 値 10年債(指標銘柄 15時43分 98*02.50 2.4698% ) 前営業日終 97*26.00 2.5000% 値 5年債(指標銘柄 15時43分 99*14.25 1.9933% ) 前営業日終 99*10.25 2.0200% 値 2年債(指標銘柄 15時15分 99*21.50 1.2965% ) 前営業日終 99*20.25 1.3170% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6 149*00.00 148*14.00 月限 Tノート先物6 124*00.00 123*24.00 月限 米金融・債券市場は、連邦準備理事会(FRB)が利上げペースを加速させる公算が 小さいとの見方を背景に、国債価格が上昇した。 シカゴ地区連銀のエバンズ総裁が、年内あと2度の追加利上げ見通しを改めて示し、 利上げペースの加速を期待していた投資家を失望させた。 終盤の取引で、10年債価格が7/32高。利回りは2.48%と、1 7日の2.50%から低下した。 エバンズ氏は、追加利上げを実施するかどうか少なくとも6月の会合まで待つ公算が 大きいとの見方を示した。 トランプ政権が国内問題に集中する中、財政政策の詳細が不明と受け止められ、債券 売りが止まっている。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲナディ・ゴールドバーグ氏は、 より長期の国債利回りが上昇するには、財政政策がより明確になる必要があると指摘する 。 ジェフリーズ(ニューヨーク)のシニア金融市場エコノミスト、トーマス・サイモン ズ氏は、今週は指標発表も多く予定されず、FRB当局者の発言が材料視されるとの見方 を示す。 21日はカンザスシティー地区連銀のジョージ総裁、クリーブランド地区連銀のメス ター総裁、ボストン地区連銀のローゼングレン総裁が講演する。 23日にはイエレンFRB議長が講演する予定だ。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 34.25 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 25.75 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 10.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -3.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -38.50 (-0.50)