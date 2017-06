米金融・債券市場＝国債価格上昇、さえない自動車販売受け

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 100*15.00 2.9760% 前営業日終値 99*25.00 3.0110% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*21.50 2.2874% 前営業日終値 99*10.50 2.3270% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*10.00 1.8092% 前営業日終値 100*04.25 1.8470% 2年債(指標銘柄) 16時44分 99*31.25 1.2619% 前営業日終値 99*30.00 1.2820% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 152*24.00 152*00.00 Tノート先物6月限 125*22.50 125*15.00 米金融・債券市場では、国債価格が上昇。主要自動車メーカー各社の4月の販売台数 がさえなかったことを受け、個人消費への不安が広がった。米連邦公開市場委員会(FO MC)の結果を翌日に控え、様子見姿勢が根強かった。 DAダビッドソン(シアトル)の債券トレーディング部バイスプレジデント、メアリ ーアン・ハーレー氏は「自動車販売は全般的にさえず、在庫の増加が目立った」と述べた 。 あすのFOMCは金利据え置きが見込まれているが、投資家らは、米連邦準備理事会 (FRB)が最近の経済の軟調さに言及するのか、また6月の追加利上げを示唆するかに 注目しているという。前出のハーレー氏「一致指標である自動車販売が弱かったというこ とは、6月利上げの可能性は低下するのではないか」とした。CMEグループのFEDウ オッチによると、金利先物が織り込む6月利上げの確率は71%。FOMCではFRBの バランスシートに関する動きにも注目が集まっている。 終盤の取引で10年債は9/32高、利回りは2.30%と前日の2. 33%から低下。 経済指標では5日に発表される4月の雇用統計が注目点となる。 こうしたなか、財務省は四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)の詳細 を3日に公表する。ムニューシン財務長官は前日、超長期債の発行を検討していることを 明らかにしている。市場では「超長期債の発行が実際にあす発表されることはないとおも うが、一段の手がかりは得られるのではないか」(BMOキャピタル)とみられている。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 30.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 26.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -4.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -45.75 (-0.25) (い)