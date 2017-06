米金融・債券市場＝国債価格上昇、トランプ氏の税制改革案が肩透かし

[ニューヨーク 26日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時04分 100*24.00 2.9618% 前営業日終値 100*13.00 2.9790% 10年債(指標銘柄) 15時59分 99*16.50 2.3053% 前営業日終値 99*10.00 2.3290% 5年債(指標銘柄) 15時56分 100*07.00 1.8282% 前営業日終値 100*03.75 1.8500% 2年債(指標銘柄) 15時39分 99*30.50 1.2737% 前営業日終値 99*29.75 1.2860% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 152*21.00 152*13.00 Tノート先物6月限 125*18.00 125*13.00 米金融・債券市場では国債価格が上昇した。米ホワイトハウスが発表したトランプ大 統領の税制改革案の概要が期待外れだったことで、ここ数日の下落から反転した。 発表された概要によると、法人税および小規模事業や個人事業主を含むパススルー事 業の税率を現行の35%以上から15%に引き下げるほか、個人の所得控除額の倍増、遺 産税の廃止などを実施する。 ジョーンズ・トレーディングの首席市場ストラテジスト、マイケル・オルーク氏は 発表された税制改革案の概要について「計画というより要点の箇条書きに過ぎず、発表さ れた計画よりも、これに関する報道記事の方が長い」と指摘。 「今後取り組む必要のある事項が山積しているため、現時点では市場でやや冷めた見 方が出ている」とし、「多くの市場関係者は、現実は発表された計画通りにならないとほ ぼ確信しているため、今後の進展を見守るために様子見姿勢をとっている」と述べた。 財務省が実施した340億ドルの5年債入札は最高落札利回りが1.875%と、昨 年11月以来の低水準となったほか、需要がさえず外国中銀を含む間接入札者の落札比率 は昨年7月以来の低水準となる57.29%となった。 終盤の取引で10年債利回りは2.312%と、前日終盤の2.329 %から低下した。30年債利回りは2.971%と、2.979%から低下 。5年債利回りは1.834%と、1.85%から低下した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 31.00 -2.00 U.S. 3-year dollar swap spread 27.50 -0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 12.50 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -2.50 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -42.25 -0.25 (い)