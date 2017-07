米金融・債券市場＝国債価格下落、債券の供給相次ぎ長短利回り格差拡大

[ニューヨーク 27日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時35分 101*13.50 2.9280% 前営業日終値 102*05.00 2.8910% 10年債(指標銘柄) 15時35分 100*17.50 2.3121% 前営業日終値 100*26.00 2.2820% 5年債(指標銘柄) 15時35分 100*04.75 1.8438% 前営業日終値 100*07.13 1.8280% 2年債(指標銘柄) 14時51分 100*01.00 1.3591% 前営業日終値 100*01.50 1.3510% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 152*19.00 153*05.00 Tノート先物9月限 125*26.50 126*00.50 米金融・債券市場では、国債と社債の発行が相次ぐなか国債価格が下落した。市場で は前日に米連邦準備理事会(FRB)がバランスシート縮小開始が近いと示唆ことがなお 意識されている。 財務省はこの日に280億ドルの7年債入札を実施。今週の総額880億ドルの国債 入札を締めくくった。このほかIFRによると、米通信大手AT&Tが7トランシ ェで構成される総額225億ドルの社債をローンチ。これには償還期限が20─41年の 社債も含まれる。 シーポート・グローバル・ホールディングスのマネジング・ディレクター、トム・デ ィガロマ氏は「AT&Tの巨額の社債発行を受け、この日の債券市場は売り先行となった 。特に長期債に対する重しとなっている」と述べた。 10年債は8/32安。利回りは2.31%と、前日終盤の2.28% から上昇した。 長短利回り格差は拡大し、5年債と30年債の利回り格差は108ベ ーシスポイント(bp)と、6月14日以来の高水準となった。 米連邦準備理事会(FRB)は前日まで開催した連邦公開市場委員会(FOMC)で 金利据え置きを決定。低インフレに対する警戒感を示しながらも、バランスシートの縮小 に「比較的早期に」着手する姿勢を表明した。市場ではFRBは9月のFOMCでバラン スシートの縮小を正式に発表するとの見方が大勢となっている。 この日の取引では3カ月物国庫短期証券(TB)の利回りが低下した。議 会で連邦債務上限の引き上げ合意が遅れれば政府はデフォルト(債務不履行)に陥るとの 懸念から、10月に償還を迎える3カ月物TBの利回りは今週に入り約10年ぶりの高水 準を付けていた。 この日発表の経済指標では、6月の耐久財受注統計で民間設備投資の先行指標とされ るコア資本財(非国防資本財から航空機を除く)の受注が前月比0.1%減と、2016 年12月以来初めてマイナスへ転じたものの、国内総生産(GDP)の機器投資の算出に 用いられるコア資本財の出荷は0.2%増と、5カ月連続でプラスとなった。 市場では28日発表の第2・四半期の米GDP速報値が注目されている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 6.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -4.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -33.50 (-0.25) (い)