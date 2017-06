米金融・債券市場＝国債価格下落、来週の国債入札やＦＯＭＣ前に持ち高調整

[ニューヨーク 9日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時04分 102*28.00 2.8564% 前営業日終値 102*29.00 2.8550% 10年債(指標銘柄) 16時54分 101*17.00 2.2023% 前営業日終値 101*19.50 2.1940% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*29.50 1.7664% 前営業日終値 99*31.25 1.7550% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*26.50 1.3388% 前営業日終値 99*27.50 1.3220% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 154*07.00 154*07.00 Tノート先物9月限 126*13.50 126*14.50 米金融・債券市場では国債価格が下落、利回りは上昇した。来週行われる国債入札や 連邦公開市場委員会(FOMC)を前に、持ち高を調整する動きがみられた。 前日の英総選挙は、メイ首相率いる与党・保守党が第1党の座を維持したものの議席 を失い、過半数議席を握る政党がない宙吊り議会(ハングパーラメント)となる見通しだ が、相場への影響は概ね限定的だった。 こうしたなか、前日議会証言を行ったコミー連邦捜査局(FBI)前長官とトランプ 政権をめぐる動きについては事実上、影響が出尽くしたとの声が聞かれた。 ある関係者は「市場はトランプ氏が弾劾される可能性を想定し、極度に反応したが、 その時点でこの問題はピークを迎えた。足元では収束しており、市場は今後は動揺するこ となく、トランプ政権絡みの変動を受け入れることが可能だ」と述べた。 英総選挙を受け、10年債価格は一時値上がりし、利回りは2.16%まで低下する 場面もみられた。ただその後は、国債入札を控えた売りが優勢になったという。来週は5 60億ドル規模の3年債、10年債、30年債の入札が行われる。 終盤の取引で10年債は3/32安、利回りは2.204%に上昇。一 時2.228%と1週間ぶりの高水準をつけた。30年債は2/32安、利 回りは2.857%に上昇。一時2.883%と1週間ぶりの高水準をつけた。2年債U S2YT=RR利回りは一時1.351%と4週間ぶりの水準に上昇した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 20.50 -1.00 U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 -1.75 U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -4.75 -0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -43.00 -0.50 (い)