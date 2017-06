米金融・債券市場＝国債価格急伸、仏大統領選や地政学的懸念で

[ニューヨーク 18日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時00分 103*09.00 2.8361% 柄) 前営業日終 101*23.50 2.9120% 値 10年債(指標銘柄 16時01分 100*22.00 2.1718% ) 前営業日終 99*31.50 2.2520% 値 5年債(指標銘柄 15時58分 100*25.75 1.7046% ) 前営業日終 100*14.75 1.7770% 値 2年債(指標銘柄 15時23分 100*05.00 1.1685% ) 前営業日終 100*03.00 1.2010% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 155*05.00 153*15.00 限 Tノート先物6月 126*16.50 125*29.00 限 米金融・債券市場は国債価格が急伸、利回りは5カ月ぶり低水準をつけた。 地政学的な緊張が続く中、フランス大統領選の第1回投票を控え、安全資産とされる 米国債への需要が増大した。 10年債利回りは一時2.177%と、昨年11月14日以来の低水準 を記録、前日の2.252%から低下した。 各種の世論調査結果によると、仏大統領選第1回投票は、極右政党・国民戦線(FN )のルペン党首と中道系独立候補のマクロン前経済相が勝利する見通しだ。ただ、右派の フィヨン氏、急進左派のメランション氏も含め、接戦となっている。 北朝鮮情勢を巡って英紙ガーディアンはこの日、米軍が自国の力を示すため、北朝鮮 のミサイル実験に対する攻撃を検討中と伝えた。 経済指標では、3月の米住宅着工件数が減少したほか、鉱工業生産指数の製造業関連 指標も振るわなかった。また、トランプ政権が財政・税制改革を短期的に実行する公算は 小さいとみられる中、連邦準備理事会(FRB)が年内にあと2回利上げを行うとの見方 が後退、債券相場を押し上げた。 CMEグループのフェドウォッチによると、先物相場が織り込む6月利上げ確率は4 3%と、6日時点の71%から低下した。 CIBC(ニューヨーク)の米国債トレーディング部門責任者、トム・トゥッチ氏は 「財政刺激策や税制改革に関する限り、政権から市場に流れる情報が減り続けている。市 場では同時に、各種リスクイベントが意識されている」と話した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 32.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 26.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 11.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -4.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -42.50 (-0.25)