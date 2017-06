米金融・債券市場＝国債利回りやや上昇、週内利上げ観測受け

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時39分 95*31.00 3.2105% 柄) 前営業日終 96*23.50 3.1700% 値 10年債(指標銘柄 16時35分 96*24.00 2.6240% ) 前営業日終 97*03.50 2.5820% 値 5年債(指標銘柄 16時34分 98*24.50 2.1385% ) 前営業日終 98*29.50 2.1050% 値 2年債(指標銘柄 15時05分 99*16.50 1.3760% ) 前営業日終 99*17.50 1.3590% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6 146*12.00 146*27.00 月限 Tノート先物6 122*25.50 123*00.50 月限 米金融・債券市場は、14─15日の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが 決まるとの見方が広がり、国債利回りがやや上昇した。 FRBが示す新たな経済見通しで、金融引き締めペースが加速する兆しへの警戒感が 意識され、週内に社債発行が相次ぐことも、利回り押し上げ要因との指摘が聞かれる。 CMEグループのフェドウォッチによると、金利先物市場が織り込む今週の0.25 %ポイント利上げ確率は95.2%と、10日の88.6%から上昇した。 終盤までの取引で、30年債が18/32安、利回りは3.201%と 、約3カ月ぶりの高水準を記録した。 10年債が9/32安、利回りは2.615%と10日終盤(2.58 2%)から上昇した。 連邦準備理事会(FRB)の政策に最も影響を受けやすいとされる、2年債利回りU S2YT=RRは約2ベーシスポイント(bp)上昇した。 市場関係者らによると、FOMC声明発表待ちとなりこの日の商いは薄かった。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 33.50 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 25.75 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread 10.00 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -3.00 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -38.00 0.25