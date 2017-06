米金融・債券市場＝国債利回りやや低下、雇用統計控え不透明感高まる

[ニューヨーク 6日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時14分 100*08.00 2.9872% 前営業日終値 99*29.00 3.0050% 10年債(指標銘柄) 16時11分 99*07.00 2.3390% 前営業日終値 99*02.00 2.3570% 5年債(指標銘柄) 16時14分 100*02.25 1.8601% 前営業日終値 100*01.00 1.8680% 2年債(指標銘柄) 16時10分 100*00.50 1.2420% 前営業日終値 100*00.00 1.2500% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 151*23.00 151*16.00 Tノート先物6月限 125*04.00 125*01.50 米金融・債券市場では国債利回りがやや低下した。3月の米雇用統計発表を翌日に控 えていることに加え、トランプ米大統領と中国の習近平国家主席との初会談の行方のほか 、トランプ氏が掲げる成長支援に向けた政策の進展をめぐる懸念などで先行き不透明感が 高まっていることが背景。 終盤の取引で10年債利回りは2.343%と、前日終盤の2.357 %から低下。30年債利回りは2.990%と、3.005%から低下した 。3年債利回りは1.448%とほぼ横ばい。 SGコーポレート・アンド・インベストメント・バンキングの米金利戦略部門責任者 、スバドラ・ラジャッパ氏は「雇用統計を翌日に控え、積極的なポジション構築に警戒感 が出ている」と指摘。雇用統計が軟調なら国債利回りは低下する可能性があるが、時間当 たり賃金が堅調なら6月の利上げ観測が高まり、国債利回りは上昇する可能性があるとの 見方を示した。 トランプ氏の政策をめぐっては下院のライアン議長が前日、税制改革の実現には医 療保険制度改革(オバマケア)見直しより時間がかかる可能性があると示唆。アナリスト は、トランプ政権が掲げる景気刺激策の実現性に対する懸念が再び意識されたことで米国 債に対する安全買いが入り、利回りの上昇が抑制されたと指摘している。 野村証券インターナショナル(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、スタンレー・ サン氏はライアン議長の発言について、トランプ政権発足後100日間に具体的な計画が 実現する公算が小さいことを示しているとの見方を示した。 トランプ大統領は6日から2日間にわたりフロリダ州パームビーチの高級別荘「マー ルアラーゴ」で中国の習近平国家主席と会談を行う。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net C hange (bps ) U.S. 2-year dollar swap spread 33.75 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 29.50 0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 11.50 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -2.25 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -39.50 -0.25