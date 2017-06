米金融・債券市場＝国債利回り上昇、強い雇用指標で6月利上げ観測高まる

[ニューヨーク 4日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 100*01.00 2.9983% 前営業日終値 100*28.00 2.9550% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*03.50 2.3523% 前営業日終値 99*15.50 2.3090% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*30.75 1.8832% 前営業日終値 100*04.50 1.8450% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*28.25 1.3099% 前営業日終値 99*29.00 1.2980% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 151*23.00 152*26.00 Tノート先物6月限 125*05.50 125*17.50 米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。強い労働指標を受けて、6月の米利 上げ観測が一段と高まった。市場は5日公表される4月の米雇用統計に注目している。 朝方発表の新規失業保険申請件数は予想以上に減少したほか、失業保険受給者の総数 は2000年4月以来17年ぶりの低水準に改善した。 また労働生産性データによると、単位労働コストは年率換算で前期比3.0%上昇し 、予想の2.5%上昇を上回る伸びとなった。 終盤の取引で米10年債は13/32安。利回りは4月10日以来の水 準となる2.36%に上昇した。 米下院が医療保険制度改革(オバマケア)改廃法案を可決したことも債券相場の重し となった。トランプ大統領が主要公約の実現で一歩前進したことで、財政刺激策などの成 長押し上げ向けた政策を実行するとの思惑が広がった。 ノバスコシア銀行の米債券トレーディング部門責任者、チャールズ・コミスキー氏は 「すべてが、米連邦準備理事会(FRB)は利上げを継続し、財政改革などで成長も加速 するとのストーリーに当てはまる。そうなれば金利は上昇するしかない」と話す。 CMEグループのフェドウォッチによると、短期金利先物は6月利上げの確率を79 %織り込んだ水準。前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表前は71%だった 。 5日にはイエレン、フィッシャーのFRB正副議長らが講演する予定。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 25.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -5.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -44.75 (+0.50) (い)