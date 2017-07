米金融・債券市場＝国債利回り上昇、ＦＲＢの利上げ計画遅れずとの見方

[ニューヨーク 30日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 103*10.50 2.8340% 前営業日終値 103*23.00 2.8150% 10年債(指標銘柄) 17時05分 100*20.00 2.3037% 前営業日終値 100*30.50 2.2670% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*11.25 1.8867% 前営業日終値 99*16.75 1.8500% 2年債(指標銘柄) 15時59分 99*23.50 1.3856% 前営業日終値 99*24.25 1.3730% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 153*22.00 154*08.00 Tノート先物9月限 125*17.00 125*26.00 米金融・債券市場では国債利回りが上昇。この日発表された統計を受け、インフレ指 標が米連邦準備理事会(FRB)の利上げ計画を遅らせるほど弱くないとの見方が広がっ た。 5月の個人消費支出(PCE)価格指数は総合ベースで前月比0.1%低下、食品・ エネルギーを除くコアベースで同0.1%上昇した。前年比ではコア指数が1.4%上昇 と、前月の1.5%から伸びが鈍化。指数の鈍化は2月以降続いているが、イエレンFR B議長はこれまでに鈍化は一時的となる公算が大きいとの考えを示している。 BMOキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、アーロン・ コリ氏は「指標はFRB(の利上げ計画)が遅れるとの見方を後押しするほどの内容では ない」と述べた。FRB当局者らは、年内あと1回の利上げやバランスシートの段階的縮 小開始の可能性を示唆している。 その他の経済指標では、5月の個人消費支出が小幅増加。6月のミシガン大消費者信 頼感指数は昨年11月以来の水準に低下した。 終盤の取引で10年債は7/32安。利回りは2.29%に上昇した。 週間では3月3日週以来の大幅な伸びとなる勢い。 来週は週末7日に発表される6月の雇用統計や5日に公表される6月の連邦公開市場 委員会(FOMC)議事要旨などが注目される。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.75 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 19.75 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -2.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -30.75 (unch) (い)