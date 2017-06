米金融・債券市場＝国債利回り上昇、3年債入札は精彩欠く内容に

[ニューヨーク 7日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 15時48分 97*26.50 3.1120% ) 前営業日終値 98*03.50 3.0970% 10年債(指標銘柄 15時48分 97*22.00 2.5142% ) 前営業日終値 97*28.00 2.4930% 5年債(指標銘柄) 15時40分 99*06.25 2.0458% 前営業日終値 99*11.00 2.0140% 2年債(指標銘柄) 15時41分 99*19.25 1.3297% 前営業日終値 99*20.50 1.3090% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 148*27.00 149*02.00 Tノート先物6月限 123*14.50 123*19.00 米金融・債券市場では国債価格が下落、利回りは上昇し、30年債利回りは約1カ月 ぶりの高水準となった。米連邦準備理事会(FRB)が来週の米連邦公開市場委員会(F OMC)で利上げを行うとの観測が広がるなか、午後行われた3年債入札は精彩を欠く内 容となった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change ( bps) U.S. 2-year dollar swap spread 31.50 -1.25 U.S. 3-year dollar swap spread 25.25 -1.25 U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 -1.50 U.S. 10-year dollar swap spread -5.50 -1.50 U.S. 30-year dollar swap spread -41.75 -1.50