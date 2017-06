米金融・債券市場＝国債利回り低下、仏大統領選やシリア情勢などで質への逃避買い

[ニューヨーク 10日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時44分 100*06.00 2.9903% ) 前営業日終値 100*01.50 2.9970% 10年債(指標銘柄 16時42分 98*31.50 2.3661% ) 前営業日終値 98*29.50 2.3730% 5年債(指標銘柄) 16時42分 99*27.75 1.9031% 前営業日終値 99*26.50 1.9110% 2年債(指標銘柄) 16時33分 99*30.25 1.2781% 前営業日終値 99*29.75 1.2860% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 151*25.00 151*16.00 Tノート先物6月限 124*29.00 124*26.00 米金融・債券市場では、国債価格が上昇、利回りは低下した。フランス大統領選をめ ぐる不透明感やシリア情勢などの緊張から、質への逃避買いが入った。 ジャニー・モンゴメリー・スコットのストラテジストは「地政学的な懸念から安全資 産を一部買う動きがみられた」と述べた。 仏大統領選をめぐっては、ここにきて急進左派メランション氏の支持率が上昇してい おり、不透明感が強まっている。調査会社Ifopフィデュシアルの最新の世論調査によ ると、4月23日の第1回投票での各候補者の支持率は、極右政党・国民戦線(FN)の ルペン候補24%(0.5%低下)、中道系独立候補のマクロン氏23%(0.5%低下 )、右派候補のフィヨン氏18.5%(変わらず)、急進左派のメランション氏18%( 1.0%上昇)となっている。 こうしたなか、シリア情勢をめぐってトランプ大統領は、シリアが化学兵器の使用を 続けるなら追加攻撃もあり得るとの考えを示した。またトレーダーによると、朝鮮半島で の軍事演習をめぐる根拠のないうわさから、国債利回りは一時的に低下したという。 ただ午後行われた240億ドルの3年債入札は、応札倍率が2.62倍と2009年 7月以来の低水準にとどまったことから、利回りの低下は限定的となった。翌11日には 200億ドル10年債、12日には120億ドルの30年債の入札が行われる。市場では 、イースター休暇に伴い出来高が減り、入札が不調に終わる可能性があるとの声が聞かれ た。 米連邦準備理事会(FRB)によるバランスシート縮小をめぐる観測も利回りの低下 を抑えたとみられる。ブラード米セントルイス地区連銀総裁は10日、FRBは年内のバ ランスシート縮小開始が可能との認識を示した。ロイターが前週末、プライマリーディー ラー(米政府証券公認ディーラー)に行った調査によると、FRBは年内にバランスシー トの正常化に関する計画を発表するとの見方が大勢となっている。 10年債利回りは2.362%と前週末から1ベーシスポイント(bp )低下。30年債利回りも1bp低下し2.988%。 14日の金融市場は聖金曜日の祝日のため休場となる。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps ) U.S. 2-year dollar swap spread 31.75 -1.00 U.S. 3-year dollar swap spread 26.50 -1.50 U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 -1.00 U.S. 10-year dollar swap spread -3.75 -0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -40.00 0.00