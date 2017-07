米金融・債券市場＝国債利回り低下、ＦＲＢ議長証言受け先行きの利上げ観測弱まる

[ニューヨーク 12日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時23分 102*08.50 2.8861% ) 前営業日終値 101*15.50 2.9250% 10年債(指標銘柄 16時10分 100*15.50 2.3195% ) 前営業日終値 100*03.50 2.3620% 5年債(指標銘柄) 16時19分 99*13.00 1.8757% 前営業日終値 99*06.50 1.9190% 2年債(指標銘柄) 16時18分 99*26.00 1.3470% 前営業日終値 99*24.00 1.3790% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 152*25.00 152*02.00 Tノート先物9月限 125*16.50 125*05.50 米金融・債券市場で国債価格が上昇。利回りは低下し、2年債利回りは3週間ぶりの 低水準、3-10年債利回りは2週間ぶりの低水準となった。イエレン米連邦準備理事会 (FRB)議長はこの日の議会証言でインフレ動向への根強い警戒感をにじませたことで 、市場では先行きの利上げ観測が弱まった。 議長は米経済が緩やかな利上げとバランスシート縮小を吸収できるほど十分健全だと の認識を表明。ただ低水準のインフレ率や自然利子率により、利上げの余地は限られる可 能性もあるとした。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「イエレン氏の証 言により、FRBの金利政策においてインフレ上昇の道筋は依然不透明であることが確認 された」と述べた。 終盤の取引で10年債利回りは2.302%と、前日終盤の2.362 %から低下し、2週間ぶりの低水準。2年債利回りは1.331%と、前日の 1.379%から低下し、3週間ぶり低水準をつけた。 CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む12月利上げの確率 は53%と、議長証言前の60%から低下した。また市場関係者によると、来年の利上げ 観測も後退した。 午後行われた200億ドルの10年債リオープン(銘柄統合)入札は強弱まちまちの 内容となった。最高落札利回りは予想の約2.323%に対して2.325%。応札倍率 は2.45倍と前月の2.54倍から低下したものの平均並みとなった。外国中銀など間 接入札者の落札比率は64.8%としっかりだった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 24.75 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 -1.75 U.S. 5-year dollar swap spread 6.25 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -5.00 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -34.25 0.25 (い)