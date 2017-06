米金融・債券市場＝国債利回り急低下、政策金利見通し据え置き受け

[ニューヨーク 15日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時58分 97*26.50 3.1120% 柄) 前営業日終 96*21.50 3.1730% 値 10年債(指標銘柄 15時57分 97*26.50 2.4984% ) 前営業日終 97*00.00 2.5950% 値 5年債(指標銘柄 15時57分 99*12.00 2.0080% ) 前営業日終 98*26.75 2.1230% 値 2年債(指標銘柄 15時52分 99*20.75 1.3075% ) 前営業日終 99*16.25 1.3800% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6 148*09.00 146*27.00 月限 Tノート先物6 123*23.50 122*28.00 月限 米連邦公開市場委員会(FOMC)声明で、金融引き締めペース加速の兆候が示され なかったことを受け、金融・債券市場は国債利回りが急低下した。 連邦準備理事会(FRB)はFOMCで、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目 標を25ベーシスポイント(bp)引き上げ0.75─1%とすることを決めた。 過去3カ月で2度目の利上げに踏み切ったが、追加利上げは「緩やかに」とどまると した。 FRB当局者の政策金利見通しは、年内さらに2度の利上げ、2018年は3度で据 え置かれた。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ(ニューヨーク)の米短期金利戦略部門責任 者、マーク・カバナ氏は「市場関係者の多くがタカ派色のやや強い声明(や見通し)を予 想していた」と話した。 金融政策の影響を最も受けやすいとされる、2年債、3年債の 利回りは1.308%、1.598%とそれぞれ8営業日ぶりの低水準をつけた。 声明公表前にはそれぞれ、2009年6月、10年4月以来の高水準を記録する場面 もあった。 30年債と10年債の利回りもそれぞれ、1週間ぶりの低水 準となる3.114%、2.513%をつけた。 7年債、5年債の利回りも2.312%、2.021%とそれ ぞれ8営業日ぶりの低水準を記録した。 直近の取引で、10年債価格が17/32高。利回りは2.533%と、前日終盤の 2.595%から低下した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 33.50 1.00 U.S. 3-year dollar swap spread 26.00 1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 10.75 1.00 U.S. 10-year dollar swap spread -2.75 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -37.75 0.50