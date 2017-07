米金融・債券市場＝国債利回り横ばい、ＥＣＢ理事会や国債入札受け

[ニューヨーク 20日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時07分 103*11.00 2.8330% ) 前営業日終値 103*03.00 2.8450% 10年債(指標銘柄 16時00分 100*31.00 2.2642% ) 前営業日終値 100*30.00 2.2680% 5年債(指標銘柄) 16時06分 99*21.25 1.8213% 前営業日終値 99*21.25 1.8210% 2年債(指標銘柄) 16時02分 99*25.50 1.3562% 前営業日終値 99*25.50 1.3560% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 154*02.00 153*30.00 Tノート先物9月限 126*02.00 126*01.50 米金融・債券市場では、国債利回りが横ばいで推移。欧州中央銀行(ECB)がこの 日の理事会で超緩和スタンスを維持したことから買いが先行したものの、米10年物イン フレ指数連動債(TIPS)入札が低調に終わったことで、相場は伸び悩んだ。 ドラギ総裁は理事会後の会見で、緩和策調整に関する選択肢の策定をスタッフ委員会 に指示しなかったと表明。この件に関しては、秋にあらためて議論するとした。近年、主 要な政策変更の多くは、スタッフ委員会による下準備がまず発表されてから実行に移され た経緯があり、指示しなかったとする総裁の発言は大きな意味合いを持つ 米国MUFG証券(ニューヨーク)の米国債トレーディング部長、トーマス・ロス氏 は「足元インフレが主要な材料となっており、何か変化が起きないかぎり、相場はインフ レ動向に左右されるだろう」と述べた。 また日銀はこの日の金融政策決定会合で、短期金利をマイナス0.1%、長期金利を ゼロ%程度に誘導する現行の金融政策の維持を賛成多数で決定した。国債買い入れについ ても、保有残高を年間約80兆円増加させるペースとする表記を残した。 こうしたなか、130億ドルの10年物TIPS入札は、応札倍率が1.98倍と、 2008年7月以来の低水準を記録したほか、最高落札利回りは0.489%と、昨年1 月以来の高さだった。 ECBや日銀がインフレに対して慎重な見方を崩さないなか、前週発表された6月の 米消費者物価指数(CPI)も予想を下回っており、「物価連動債への投資妙味は乏しい 」(ジェフリーズのトム・サイモンズ氏)という。 終盤の取引で、10年債利回りは0.2ベーシスポイント(bp)低下 の2.266%。ロイターのデータによると、一時3週間ぶりの低水準となる2.243 %をつけ、50日移動平均水準を割り込んだ。 社債の大量発行は国債相場の下押し要因となった。IFRによると、社債の発行額は 今週これまでに430億ドルを超えた。 経済指標では、週間の新規失業保険申請件数が2月以来の低水準となったほか、7月 のフィラデルフィア連銀業況指数は昨年11月以来の水準に低下した。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 24.25 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 1.25 U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -3.50 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -31.00 1.00 (い)