米金融・債券市場＝国債利回り2週間ぶり高水準、仏大統領選結果受け欧州巡る懸念後退

[ニューヨーク 24日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時25分 101*12.00 2.9304% ) 前営業日終 102*03.50 2.8940% 値 10年債(指標銘柄 16時23分 99*25.00 2.2748% ) 前営業日終 100*04.00 2.2360% 値 5年債(指標銘柄) 16時24分 100*10.75 1.8034% 前営業日終 100*17.25 1.7600% 値 2年債(指標銘柄) 16時24分 100*01.00 1.2334% 前営業日終 100*04.00 1.1840% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 153*14.00 154*05.00 限 Tノート先物6月 125*25.50 126*02.00 限 米金融・債券市場では、国債利回りが総じて2週間ぶりの水準に上昇した。仏大統領 選の第1回投票で、親欧州連合(EU)を掲げる中道系独立候補のマクロン前経済相が極 右政党・国民戦線(FN)のルペン党首を抑え首位で決選投票に進んだことで、安全資産 とされる米国債の投資妙味が薄れた。マクロン氏の勝利で、フランスの欧州連合(EU) 離脱やユーロ分裂を巡る懸念が後退した。 ただ、午後に入ると、ショートカバーや押し目買いが入り、米国債価格は下げ幅を縮 小。とりわけ利回り上昇を好機とみた欧州勢が長期債に買いを入れたという。 午後終盤の取引で、米10年債は11/32安。利回りは2.276% と、前週末の2.236%から上昇。一時は2週間ぶりの高水準となる2.325%をつ けた。 30年債US30-YT=RRは23/32安。利回りは2.894%から2.930%に上 昇。2週間ぶりの高水準となる2.964%をつける場面もあった。 2年債利回りは1.184%から1.233%に上昇した。 市場は、今週実施される総額880億ドルの2・5・7年債入札のほか、トランプ米 大統領が26日に明らかにするとしている税制改革を巡る「重大発表」に注目している。 アクション・エコノミクスのグローバル債券部門マネジングディレクター、キム・ル パート氏は「トランプ政権が医療保険制度改革(オバマケア)改廃の頓挫後に、想定より 早く税制改革案に取り組んでいるという事実が株価を支援する一方、米国債は売られやす い地合いとなるかもしれない」と述べる。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 33.25 -0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 27.50 -0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -2.75 0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -43.00 1.25 (い)