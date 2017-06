米金融・債券市場＝月末の調整買いで上昇、統計受けた下げから持ち直す

[ニューヨーク 28日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 100*26.50 2.9579% 前営業日終値 100*22.00 2.9650% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*21.00 2.2892% 前営業日終値 99*19.00 2.2960% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*08.50 1.8192% 前営業日終値 100*08.25 1.8210% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*30.75 1.2699% 前営業日終値 99*31.50 1.2580% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 152*31.00 152*23.00 Tノート先物6月限 125*23.00 125*20.50 米金融・債券市場では国債価格が上昇。インフレや賃金の着実な伸びを示す統計を受 け、当初は値下がりしていたものの、その後は月末の調整買いが入り、プラスに転じた。 第1・四半期の国内総生産(GDP)統計は、成長率が年率換算で0.7%と、3年 ぶりの低水準にとどまる一方、個人消費支出(PCE)価格指数の伸びはコアベースで2 %となり、前四半期の1.3%から拡大。総合ベースでも2.4%伸びた。また賃金の伸 びの指標となる雇用コスト指数は第1・四半期が市場予想を上回る0.8%上昇で、20 07年以来の高い伸びを記録した。 金利先物が織り込む6月利上げの確率は71%。統計発表前は68%だった。 MUFG証券(ニューヨーク)の金利戦略部ディレクター、ジョン・ハーマン氏は「 引き続き年内あと2回の利上げがあると予想される」と述べた。来年については2回の利 上げを見込むとした。 終盤の取引で10年債は3/32高。利回りは2.285%と、前日終 盤の2.296%から低下した。統計発表を受け一時2.338%に上昇する場面もみら れた。 30年債は6/32高。利回りは2.954%と、前日の2.965% から低下した。2年債利回りは1.269%。前日は1.258%。 来週は米連邦公開市場委員会(FOMC)が開かれ、金融政策が討議される。市場は 金利据え置きを見込んでおり、会合後に公表される声明の内容に注目している。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 30.25 -0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 27.50 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -3.00 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -43.50 -0.25 (い)