米金融・債券市場＝月末の調整買いで利回り低下、年内利上げは1回との見方強まる

[ニューヨーク 30日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 15時54分 102*12.00 2.8811% ) 前営業日終値 101*21.50 2.9160% 10年債(指標銘柄 15時56分 101*14.00 2.2133% ) 前営業日終値 101*03.50 2.2500% 5年債(指標銘柄) 15時41分 99*30.50 1.7598% 前営業日終値 99*25.75 1.7910% 2年債(指標銘柄) 15時45分 99*29.50 1.2897% 前営業日終値 99*28.75 1.3020% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 154*19.00 153*29.00 Tノート先物6月限 126*14.00 126*06.00 米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。月末の調整買いが入ったほか、この 日発表された米インフレ指標を受け、連邦準備理事会(FRB)は6月の連邦公開市場委 員会(FOMC)以降、利上げを行わず、年内の利上げ回数は1回にとどまるとの見方が 強まった。 4月の個人消費支出(PCE)価格指数は、食品・エネルギーを除いたコアベースの 伸びが前年比1.5%と、前月の1.6%から鈍化した。一方、前月比では0.2%上昇 し、前月の0.1%下落から持ち直した。同コア指数はFRBがインフレ指標として注目 しており、2%の目標を掲げている。 パイパー・ジャフレー(シカゴ)の債券戦略部長、ジャスティン・フーゲンドーン氏 は「基調インフレがFRBの目標に達していないどころか、頭打ちになっているのではな いかと市場は認識している」と述べた。 3年債から30年債の利回りは約2週間ぶりの低水準となっ た。10年債利回りは2.211%、30年債利回りは2.881%、3年 債利回りは1.432%をつけた。 CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む6月の利上げ確率は この日約89%。前週末は88%だった。 ブレイナードFRB理事はこの日、利上げはおそらく早期に行われる見通しとする一 方、最近の軟調なインフレ指標が継続するようであれば、FRBは利上げを遅らせること が望ましいとした上で、過去数カ月間でインフレが2%に向かう動きがみられないことが 最も懸念されるとの考えを示した。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 22.75 U.S. 3-year dollar swap spread 20.50 U.S. 5-year dollar swap spread 7.50 U.S. 10-year dollar swap spread -6.00 U.S. 30-year dollar swap spread -44.50 (い)