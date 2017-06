米金融・債券市場＝薄商いのなか価格下落、前週末の上昇受け利食い売り

[ニューヨーク 5日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 16時14分 103*07.00 2.8396% 前営業日終値 103*25.00 2.8120% 10年債(指標銘柄) 16時13分 101*23.00 2.1816% 前営業日終値 101*29.50 2.1590% 5年債(指標銘柄) 16時13分 100*01.25 1.7417% 前営業日終値 100*04.75 1.7190% 2年債(指標銘柄) 15時05分 99*28.50 1.3060% 前営業日終値 99*29.50 1.2900% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 154*11.00 154*27.00 Tノート先物9月限 126*15.00 126*20.50 米金融・債券市場では薄商いのなか国債価格が下落した。前週2日の取引では軟調な 雇用統計を受け連邦準備理事会(FRB)が6月以降は金融引き締めに慎重になるとの見 方から国債価格は上昇したが、この日はこれを受けた利食い売りが見られた。 終盤の取引で10年債利回りは2.173%と、前営業日終盤の2.1 59%から上昇。30年債利回りは2.828%と、2.812%から上昇 している。 ソシエテ・ジェネラル(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ブルーノ・ブライジ ンハ氏は「雇用統計を受けた反応はやや行き過ぎたものだった」と指摘。「雇用統計を受 け10年債利回りは2.17%とレンジの最下限まで低下したが、レンジの最下限に達し た後は若干の支持が入る」との見方を示した。 市場関係者は、今週は8日に英総選挙と欧州中央銀行(ECB)理事会を控えている ことで米国債のポジションを引き下げる動きが出ていることも価格低下につながったとし ている。 この日はサウジアラビア、エジプト、アラブ首長国連邦(UAE)、バーレーンなど がテロリズムを支援しているとしてカタールと国交を断絶。債券市場ではこれを受けた情 勢を注意深く見守る動きが出ている。 一般的に原油高は米国債価格を押し上げる方向に作用する傾向があるが、前出のブラ ジンハ氏は「今回のカタールを巡る問題は原油価格をやや支援するものになるとみている 」とし、「こうした場合は米国債価格の押し上げ要因となる」としている。 この日に発表された米経済指標は強弱混交。4月の製造業受注(季節調整済み)は前 月比0.2%減と5カ月ぶりの減少となった。5月のISM非製造業総合指数(NMI) は56.9と、前月の57.5から低下したものの、中身をみると雇用は約2年ぶりの高 水準となった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 21.25 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 -0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 7.50 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -5.50 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -43.75 -0.25 (い)