米金融・債券市場＝長期債中心に利回り上昇、米雇用統計堅調で金融引き締め観測後退せず

[ニューヨーク 7日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 101*15.00 2.9258% 前営業日終値 101*29.00 2.9040% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*29.00 2.3856% 前営業日終値 100*01.50 2.3690% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*02.25 1.9470% 前営業日終値 99*03.00 1.9420% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*22.50 1.4031% 前営業日終値 99*22.25 1.4060% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 151*21.00 152*09.00 Tノート先物9月限 124*27.00 124*31.50 米金融・債券市場では、朝方発表された米雇用統計が総じて力強く世界的な金融引き 締め観測が後退しなかったことで、長期債を中心に利回りが上昇した。 6月の雇用統計では非農業部門雇用者数の伸びが22万2000人と、市場予想の1 7万9000人を上回った。ただ時間当たり賃金の伸びは前年比2.5%にとどまり、賃 金の伸びがなお低迷していることが示された。 雇用統計の発表を受け国債利回りは低下。ただその後は長期債を中心に急速に上向く など不安定な動きを見せた。 今回の雇用統計は賃金の伸びが低調だったこと以外は好調。アナリストは、連邦準備 理事会(FRB)が年内に追加利上げを実施しバランスシートの縮小にも着手するとの見 方を変えていないとしている。 FRBが欧州中央銀行(ECB)とイングランド銀行(英中央銀行)と歩調を合わせ 金融を引き締めていくとの観測から、米国債利回りは前週から上昇傾向にある。バンク・ オブ・アメリカ・メリルリンチの米金利戦略部門責任者のシャム・ラジャン氏は「今回の 雇用統計を受け米債券市場の方向性が大きく変わることはない」とし、「今後も欧州の動 向が市場の動意となる」と述べた。 10年債利回りは2.398%と約8週間ぶり、30年債利 回りは2.943%と約6週間ぶりの高水準を付けた。 短期債利回りは横ばいかやや低下。アナリストは雇用統計の軟調な面が意識されたこ とが背景にあると指摘。アクション・エコノミクスの世界債券部門のマネジング・ディレ クター、キム・ルパート氏は「利回りが雇用統計発表直後に低下したのは、賃金の伸びの 鈍さや失業率の上昇などへの反応だった」としている。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 24.50 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 -0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 6.75 -0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -3.50 -1.00 U.S. 30-year dollar swap spread -32.00 -2.50 (い)