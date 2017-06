米金融・債券市場＝長期債価格下落、中銀の緩和的なスタンス後退との見方で

[ニューヨーク 28日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時51分 104*20.50 2.7705% 前営業日終値 105*06.50 2.7440% 10年債(指標銘柄) 15時51分 101*12.50 2.2173% 前営業日終値 101*18.00 2.1980% 5年債(指標銘柄) 15時50分 99*22.25 1.8140% 前営業日終値 99*20.50 1.8250% 2年債(指標銘柄) 15時21分 99*25.75 1.3493% 前営業日終値 99*24.50 1.3690% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 155*00.00 155*22.00 Tノート先物9月限 126*06.50 126*09.00 米金融・債券市場では長期債を中心に価格が下落した。ドラギ欧州中央銀行(ECB )総裁の前日の発言が市場で拡大解釈された可能性があるとの報道があったにもかかわら ず、欧州の中央銀行はタカ派的であるとの見方が広がっていることが背景。 ドラギ総裁は27日、大規模な債券買い入れや超低金利といったECBの政策を微調 整する可能性を示唆。これを受け市場ではECBが9月にも緩和策の縮小を発表するとの 観測が浮上した。 ただこの日になり、複数の関係筋がドラギ総裁の発言について弱めのインフレ期間へ の容認を示したものであり、差し迫った政策引き締めは意図していないとの見方を表明。 ジャニー・モンゴメリー・スコットの首席債券ストラテジスト、ガイ・レバス氏は、「今 朝になってドラギ総裁のタカ派的な発言が拡大解釈された可能性があるとの見方が出てき たことがこの日の市場の動意となった」としている。 この日はまた、イングランド銀行(英中央銀行)のカーニー総裁が英経済が完全稼動 に近づくにつれ中銀は利上げを実施する必要が出てくる可能性があり、金融政策委員会( MPC)はこのことについて「向こう数カ月」以内に討議すると発言。 クレディ・アグリコルの米国債取引部門責任者、ダン・ムルホーランド氏は、「金融 引き締めについて言及したため、(カーニー総裁の発言は)市場の注目を浴びた」として いる。 米10年債は7/32安。利回りは2.22%と、前日終盤の2.20 %から上昇。ECB総裁発言を巡る報道が出る前は2.256%まで上昇していた。 5年債と30年債の利回り格差は95.8ベーシスポイント(bp) 。オーバーナイトの取引では2007年終盤以来の低水準となる91.9bpまで縮小 していた。 インフレ率が連邦準備理事会(FRB)の目標を下回るなかでも、FRB当局者から 追加利上げの可能性を示唆する発言が相次いだことで、ここ1カ月は米国債の長短金利差 は縮小傾向にある。 総額880億ドルの今週の国債入札の締め括りとなったこの日の280億ドルの7年 債入札は、最高落札利回りが2.056%となり、まずまずの需要を集めた。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.50 (+1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 18.25 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 5.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -3.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -31.25 (+0.75) (い)