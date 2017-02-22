米金融・債券市場＝長期債利回り小幅低下、議事要旨受け3月利上げ観測後退

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［ニューヨーク ２２日 ロイター］ - 米東部時間 価格 利回り コード ３０年債（指標銘 15時41分 99*07.50 3.0391% 柄） 前営業日終 99*08.50 3.0370% 値 1０年債（指標銘柄 15時41分 98*16.00 2.4201% ） 前営業日終 98*13.50 2.4290% 値 ５年債（指標銘柄 15時40分 99*26.50 1.9116% ） 前営業日終 99*25.75 1.9170% 値 ２年債（指標銘柄 15時40分 99*25.75 1.2241% ） 前営業日終 99*25.38 1.2300% 値 清算値 前日終値 コード Ｔボンド先物3月 151*12.00 151*10.00 限 Ｔノート先物3月 124*24.50 124*22.50 限 米金融・債券市場では、不安定な展開となる中、長期債利回りが小幅低下した。午後 に公表された１月３１日─２月１日開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨は 利上げに慎重な姿勢を示唆し、３月利上げ観測が後退した。 終盤の取引で、米１０年債は２／３２高。利回りは２．４２１％と、前 日の２．４２７％から低下した。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 34.25 -3.50 U.S. 3-year dollar swap spread 28.00 -1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 11.25 -1.00 U.S. 10-year dollar swap spread -2.75 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -36.75 -0.50
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