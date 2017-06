米金融・債券市場＝ＦＯＭＣ受け利回りおおむね上昇、30年債利回りは低下

[ニューヨーク 3日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時04分 100*19.50 2.9689% 前営業日終値 100*11.50 2.9820% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*12.00 2.3216% 前営業日終値 99*19.00 2.2960% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*03.25 1.8536% 前営業日終値 100*09.50 1.8130% 2年債(指標銘柄) 16時59分 99*29.00 1.2978% 前営業日終値 99*31.25 1.2620% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 152*26.00 152*24.00 Tノート先物6月限 125*17.50 125*22.50 米金融・債券市場では、連邦準備理事会(FRB)が政策据え置きを決定したものの 6月利上げに道を残したことで国債利回りがおおむね上昇した。ただ30年債利回りは財 務省が超長期債発行の可能性を検討するとしたことを受け低下、長短金利差は縮小した。 FRBは第1・四半期の成長減速は一時的なものである公算が大きいとする一方、労 働市場の力強さを強調、インフレ率はFRBの目標に近い水準で推移しているとの見方も 示し、6月に追加利上げの可能性を示唆した。 DRWトレーディングの市場ストラテジスト、ルー・ブライアン氏は「FRBが追加 利上げに踏み切るのに米経済が現在の状況以上に好調である必要はない」とし、「FRB は金利引き上げを目指しており、一部指標が弱含みの内容だからといって利上げ観測の後 退は望んでいない」との見方を示した。 CMEグループのフェドウオッチによると、金利先物相場は6月に利上げが決定され る確率が75%であることを示す水準にある。連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表 前は71%だった。 終盤の取引で10年債利回りは2.31%と、前日終盤の2.30%か らやや上昇している。 財務省はこの日、来週実施の四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)の 詳細を公表した際、超長期債発行の可能性を検討する方針を表明。これを受け、30年債 利回りは低下し、終盤の取引では2.96%となっている。 長期債利回り低下を受けイールドカーブはフラット化。30年債と5年債の利回り格 差は111ベーシスポイント(bp)と、前日の117bpから縮小した 。 ただ米国債発行諮問委員会(TBAC)は「償還期限が30年を超える超長期債に対 し力強く持続的な需要があることを裏付ける根拠はない」として冷めた見方を示している 。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 28.75 (-1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 25.25 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 10.50 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -5.00 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -44.25 (+1.50) (い)