米金融・債券市場＝10年債利回り1カ月ぶり低水準近辺、政治リスクで

[ニューヨーク 19日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 102*02.00 2.8966% 前営業日終値 101*29.00 2.9040% 10年債(指標銘柄) 17時05分 101*08.00 2.2346% 前営業日終値 101*08.50 2.2330% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*14.25 1.7803% 前営業日終値 100*15.25 1.7740% 2年債(指標銘柄) 16時28分 99*30.50 1.2744% 前営業日終値 99*31.00 1.2660% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 153*27.00 153*26.00 Tノート先物6月限 126*06.00 126*09.00 米金融・債券市場では、米10年債利回りが1カ月ぶり低水準近辺となった。トラン プ大統領を巡るロシアとの癒着疑惑が減税やインフラ投資の実現を阻むとの懸念が広がっ た。 米紙ワシントン・ポストはこの日、トランプ陣営とロシアの結託の疑いに関する法的 調査の対象に、現役のホワイトハウス当局者が含まれると報じた。 トランプ大統領は前日、解任したフリン前大統領補佐官(国土安全保障担当)に対す るロシア関連調査を打ち止めにするようコミー前連邦捜査局(FBI)長官に求めたとの 疑惑を否定している。 TD証券の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「トランプ大統領 の政策課題が頓挫することが大きな懸念材料だ」とし、「市場が楽観論に傾いていたのは 好調な経済指標だけではなく、トランプ大統領が成長を押し上げるとの期待も要因だった 」と述べる。 終盤の取引で、米10年債価格は小動き、利回りは2.23%。前日は 4月19日以来の低水準となる2.18%をつけていた。 CMEグループのフェドウォッチによると、短期金利先物が織り込む6月利上げの確 率は74%。だが年内さらに2度の利上げ予想は42%にとどまっている。 米セントルイス地区連銀のブラード総裁は同日、最近軟調な兆候を示す経済にとって は、米連邦準備理事会(FRB)が想定する利上げペースは速過ぎる可能性があるとの認 識を示した。 米財務省は来週、総額880億ドルの国債入札を実施する。内訳は23日に260億 ドルの2年債、24日が340億ドルの5年債、25日が280億ドルの7年債となって いる。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 24.00 (+1.75) U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 7.25 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -6.50 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -46.75 (+1.00) (い)