米金融・債券市場＝10年債利回り1カ月ぶり低水準、トランプ氏の政策実行能力を不安視

[ニューヨーク 27日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時00分 100*11.00 2.9824% 柄) 前営業日終 100*00.00 3.0000% 値 10年債(指標銘柄 15時55分 98*29.00 2.3746% ) 前営業日終 98*22.00 2.4000% 値 5年債(指標銘柄 15時55分 99*26.00 1.9150% ) 前営業日終 99*24.00 1.9280% 値 2年債(指標銘柄 15時52分 99*24.00 1.2568% ) 前営業日終 99*24.50 1.2480% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月 151*15.00 151*03.00 限 Tノート先物6月 124*21.50 124*17.00 限 米金融・債券市場では、米10年債利回りが1カ月ぶりの水準に低下した。医療保険 制度改革(オバマケア)代替法案の撤回を受けて、トランプ米大統領が公約通り、税制改 革などの看板政策を実行できないのではとの懸念が高まった。 トランプ大統領がオバマケアの改廃につまづいたことで「トランプ政権が野心的な政 策課題を進めることができるか極めて懐疑的な見方が広がった」(ソシエテ・ジェネラル の金利ストラテジスト、ブルーノ・ブレイジニハ氏)という。 トランプ大統領の財政刺激策によりインフレが加速し、米連邦準備理事会(FRB) の利上げペースも速まるとの見方から、米国債利回りは昨年の大統領選以降、大幅に上昇 した。だがFRBが今月15日に金利を引き上げ、年内3度の利上げ予想を維持して以降 、利回りは一転して低下傾向を強め、10年債利回りは0.25%ポイント、30年債利 回りは20ベーシスポイント(bp)それぞれ下がった。 オバマケア改廃の頓挫で、税制改革の行方も危惧されている。アバディーン・アセッ ト・マネジメントの投資マネジャー、ジェームズ・エイシー氏は「税制改革は想定よりも 時間を要する見込みで、市場のボラティリティーが高まるだろう」と話す。 午後終盤の取引で、米10年債は8/32高。利回りは2.367%と 、前週末の2.4%から低下した。一時は1カ月ぶりの低水準となる2.348%をつけ た。 30年債は15/32高。利回りは2.976%、一時は2月28日以 来の水準となる2.96%まで下がった。 2年債利回りは1カ月ぶりの低水準となる1.228%をつけたが、その 後は戻し1.252%。 米財務省が実施した260億ドルの2年債入札は、最高落札利回りが1.261%と 、昨年12月以来の高水準となった。ただWI(発行前)取引水準を1bp近く下回った 。 応札倍率は2.73倍。前回2月の2.82倍を下回ったが、12カ月平均は上回っ た。 間接入札者の落札比率は53.6%と、前回の49.8%、平均の41.4%をいず れも上回った。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 34.25 -1.75 U.S. 3-year dollar swap spread 27.00 -1.25 U.S. 5-year dollar swap spread 10.75 -1.00 U.S. 10-year dollar swap spread -3.25 -1.25 U.S. 30-year dollar swap spread -39.25 -1.50