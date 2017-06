米金融・債券市場＝10年債利回り5週間ぶり低水準、欧州債の動きに追随

[ニューヨーク 24日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 100*30.00 2.9526% 前営業日終値 99*17.50 3.0230% 10年債(指標銘柄) 17時05分 99*13.50 2.3152% 前営業日終値 98*25.00 2.3880% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*10.50 1.8061% 前営業日終値 99*31.75 1.8770% 2年債(指標銘柄) 17時01分 99*30.50 1.1488% 前営業日終値 99*27.75 1.1920% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 153*07.00 151*26.00 Tノート先物3月限 125*19.50 125*01.50 米金融・債券市場では、指標10年債利回りが5週間ぶりの水準に低下。年内に予定 される欧州諸国での選挙を控え政治的不透明感が増す中、欧州債利回りが低下したことに 追随した。朝方発表された一連の米指標が低調な内容となったことは米経済成長見通しに 影を落とし、債券利回り押し下げに寄与した。 10年債利回りは約6ベーシスポイント(bp)低下。1日の下げとしては3週間ぶ りの大きさとなる。30年債利回りも2週間ぶりの低水準をつけたほか、2、5、7年債 利回りも軒並み低下した。 取引終盤、10年債は18/32高、利回りは2.322%。利回りは 一時1月17日以来の低水準となる2.313%をつけた。 30年債は1ポイント超高、利回りは2.958%。一時2.955% まで低下した。 政治的リスクという観点からとりわけフランス大統領選の行方が注目される中、欧州 債券市場では逃避買いが膨らみ、独2年債利回りが過去最低水準を、仏10年債利回りは 1カ月ぶりの低水準をつけた。 FTNファイナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボージェル氏は、今週の相場 の動きを深読みすることには消極的とし、「3週間前には欧米の利回り格差は拡大してい た。今後再びかい離する可能性は十分にある」との認識を示した。 米指標では1月の新築住宅販売が市場予想を下回ったほか、2月のミシガン大消費者 信頼感指数は低下した。 CMEのフェドウォッチによると、市場では引き続き65%の確率で米連邦準備理事 会(FRB)が6月に利上げするとの見方が織り込まれているが、市場の大方の関心は来 週28日に予定されるトランプ米大統領による議会演説に向けられている。 TDセキュリティーズは最近のリサーチノートで、税制改革をめぐり納得のいく政策 や日程が明確となられなければ失望感が広がり、利回りがさらに低下する可能性があると の認識を示している。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 36.75 1.75 U.S. 3-year dollar swap spread 29.25 0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 12.50 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -2.75 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -38.50 -1.00