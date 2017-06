ＥＣＢ量的緩和の公的証券買い入れ、先週は116.28億ユーロに減速

[フランクフルト 22日 ロイター] - 欧州中央銀行(ECB)が発表した量的 緩和(QE)プログラムに基づく先週の公的部門証券買い入れ(PSPP)額は、116 億2800万ユーロ(103億4000万ドル)だった。 前週の120億3700万ユ ーロを下回った。 PSPPに加え、資産担保証券(ABS)、カバードボンド、社債買い入れプログラ ム(CSPP)を含む全体の買い入れ額は142億8600万ユーロ。 詳細は以下の通り。(単位10億ユーロ) Reference Date PSPP ABS Covered bonds CSPP Total May 19 11.628 0.034 0.621 2.003 14.286 May 12 12.037 0.085 1.161 1.515 14.798 May 5 10.767 -0.007 1.065 1.152 12.977 Apr 28 14.079 -0.600 0.260 1.218 14.957 Apr 21 11.069 -0.047 0.597 1.482 13.101 Apr 14 12.482 0.076 0.787 1.692 15.037 Apr 7 16.681 0.112 0.284 2.415 19.492 Mar 31 7.767 0.191 -0.731 1.674 8.901 Mar 24 14.432 0.123 0.505 1.538 16.598 *詳細は以下をご覧ください。 here (い)