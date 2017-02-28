1日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目のをクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧になれます。

＊「新規上場日程一覧」はをご覧ください。 ------------------------------------------------------------

●国内経済・指標関係 0850 10─12月期法人企業統計（財務省） 0900 参院予算委員会 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 佐藤日銀審議委員講演（徳島市） 1150 岩田・郵政民営化委員長会見 1400 佐藤日銀審議委員会見（徳島市） 1400 2月国内新車販売 1600 債券市場サーベイ（日銀）

●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月１日（水） ◇指標 00:00 韓国：貿易収支 Feb 00:30 豪：ＧＤＰ（連邦統計局） Q4 01:00 中国：製造業ＰＭＩ（国家統計局） Feb 01:00 中国：非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Feb 01:45 中国：製造業ＰＭＩ（財新） Feb 08:50 仏：製造業ＰＭＩ改定値 Feb 08:55 独：製造業ＰＭＩ改定値 Feb 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Feb 09:00 独：雇用統計（連邦雇用庁） Feb 09:30 英：住宅ローン承認件数（中銀） Jan 09:30 英：製造業ＰＭＩ Feb 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Feb 13:30 米：個人所得・消費支出（商務省） Jan 14:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Feb 15:00 米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Feb 15:00 米建設支出（商務省） Jan 米：自動車販売台数 Feb ●海外分● ◇イベント 13:30 ワイトマン独連銀総裁が金融政策について講演 15:00 カナダ：中銀金利発表 18:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 19:00 米地区連銀経済報告 23:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が経済見通しと金融政策について講演

◇決算予定 ＥＮＩ、アホールド、アレバ、マイラン、ベストバイ、ロウズ、仏アレバ

◇休場 韓国（独立運動記念日）