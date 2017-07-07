10日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀支店長会議 衆院・参院で閉会中審査 0850 ５月機械受注（内閣府） 0850 ５月国際収支（財務省） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（６月中：指定報告機関ベース） 0850 ６月貸出・預金動向（日銀） 0930ごろ 黒田日銀総裁あいさつ（支店長会議） 1400 ７月地域経済報告（日銀） 1400 ６月景気ウオッチャー調査（内閣府） 1530 経団連会長会見 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月７日（金） 08:30 英：鉱工業生産（国立統計局） May 08:30 英：貿易収支（国立統計局） May 12:30 米：雇用統計（労働省） Jun ◇イベント Ｇ２０首脳会議（独ハンブルク、８日まで） 米ロ首脳会談 米・メキシコ首脳会談 ＦＲＢが金融政策報告書を公表 ７月８日（土） Ｇ２０首脳会議（独ハンブルク、最終日） 北朝鮮・金日成主席死去２３周年 ７月１０日（月） 01:30 中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Jun 06:00 独：貿易収支（連邦統計庁） May 08:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Jul 19:00 米：消費者信用残高（ＦＲＢ） May ◇イベント 03:05 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（シドニー） 「Speed Limits and Stall Speeds: Fostering Sustainable Growth in the United States」 ユーロ圏財務相会合 ◇休場 タイ（三宝節、振替休日）