11日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ４月貸出・預金動向（日銀） 0850 ３月国際収支（財務省） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（４月中：指定報告機関ベース） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ３０年利付国債の入札発行 1030 ２０年利付国債（５月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ３０年利付国債の入札結果 1400 ４月景気ウオッチャー調査（内閣府） 1515 ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果 決算：パナソニック、日産自、ニコン、ブリヂストン、第一三共、コニカミノルタ、清水建、ＫＤＤＩ ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ５月１０日（水） 10~15May 中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Apr 10~15May 中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Apr 06:45 仏：貿易収支（税関） Mar 06:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Mar 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 12:30 米：輸出入物価（労働省） Apr 18:00 米：財政収支（財務省） Apr ◇イベント 10:30 ドラギＥＣＢ総裁がオランダ議会で演説 16:00 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が昼食会で講演 17:00 米財務省１０年債入札 17:20 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がチャットに参加 ◇決算予定 米２１世紀フォックス、シマンテック ◇休場 シンガポール、マレーシア、タイ（釈迦生誕日） ５月１１日（木） 06:00 独：卸売物価指数（連邦統計庁） Apr 08:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Mar 08:30 英：貿易収支（国立統計局） Mar 12:30 米：卸売物価指数（労働省） Apr 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e ◇イベント 21:00 ＮＺ：中銀金利発表 07:00 コンスタンシオＥＣＢ副総裁が講演 08:00 フィリピン：中銀金利発表 10:25 ダドリーＮＹ連銀総裁が講演（ムンバイ） 「Benefits and Challenges from Globalization」 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） May 英金融政策委員会の議事要旨 May 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 Ｇ７財務相・中銀総裁会議（イタリア・バリ、１３日まで） 欧州委員会が春の経済見通し発表 ＯＰＥＣ月報 ＥＵ貿易相会合 ◇決算予定 米メーシーズ、コールズ、ノードストローム 仏クレディ・アグリコル