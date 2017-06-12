13日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 ４─６月法人企業景気予測調査（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1030 ２０年利付国債の入札発行 1245 ２０年利付国債の入札結果 1515 ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外指標など １２日（月） 18:00 米：財政収支（財務省） May ◇イベント 17:00 米財務省３年・１０年債入札 ◇休場 オーストラリア（女王誕生日）、マレーシア １３日（火） 09~16Jun 中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） May 09~16Jun 中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） May 12~19Jun: 中国：対中国海外直接投資（商務省） May 13~30Jun 11:30 インド：経常収支 Q1 06:00 独：卸売物価指数（連邦統計庁） May 08:30 英：消費者物価指数（国立統計局） May 08:30 英：生産者物価指数（国立統計局） May 09:00 独：景気期待指数（ＺＥＷ） Jun 10:00 米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） May 12:30 米：卸売物価指数（労働省） May 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 22:45 ＮＺ：経常収支 Q1 ◇イベント 17:00 米財務省３０年債入札 米連邦公開市場委員会（１４日まで） 韓国：中銀金利発表 ゲーム見本市Ｅ３開幕（１５日まで、米ロサンゼルス）
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