13日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ２０年利付国債の入札結果 1515 ２０年利付国債のＩＩ非価格競争入札結果 1610 全銀協会長会見 決算：ファーストリテイリング ９―５月期（３Ｑ） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月１３日（木） 中国：貿易統計 Jun 06:00 独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Jun 06:45 仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Jun 12:30 米：卸売物価指数（労働省） Jun 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 18:00 米：財政収支（財務省） Jun ◇イベント 01:00 韓国：中銀金利発表 07:00 マレーシア：中銀金利発表 14:00 イエレン米ＦＲＢ議長が上院銀行委員会で証言 15:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済状況と金融政策について講演 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 17:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が金融政策について講演 独仏首脳会議（パリ） トランプ米大統領がマクロン仏大統領と会談（パリ） ◇決算予定 米デルタ航空