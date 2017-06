15日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 4月企業物価指数(日銀) 1500 4月工作機械受注 決算:三菱UFJ、三井住友FG、みずほFG、日本郵政、味の素、出光、アサヒGH ●海外指標など (時間表記はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 5月12日(金) 10~15May 中国:マネーサプライM2(中国人民銀行) Apr 10~15May 中国:人民元建て新規融資(中国人民銀行) Apr 12~19May 中国:対中国海外直接投資(商務省) Apr 06:00 独:GDP速報値(連邦統計庁) Q1 06:00 独:消費者物価指数改定値(連邦統計庁) Apr 09:00 ユーロ圏:鉱工業生産(統計局) Mar 12:30 米:小売売上高(商務省) Apr 12:30 米:消費者物価指数(労働省) Apr 14:00 米:ミシガン大消費者信頼感指数速報値 May 14:00 米:企業在庫(商務省) Mar ◇イベント 07:00 マレーシア:中銀金利発表 13:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済に関する討論会に参加(ダブリン) 16:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ◇決算予定 アルセロール・ミタル 独アリアンツ、ティッセンクルップ 5月14日(日) マクロン氏が仏大統領に就任 独ノルトライン・ウェストファーレン州議会選挙 シルクロード経済圏構想「一帯一路」の国際首脳会議(北京、15日まで) ギリシャのチプラス首相が訪中(15日まで) 5月15日(月) 02:00 中国:鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資(国家統計局) Apr 02:30 タイ:GDP Q1 12:30 米:NY州製造業業況指数(連銀) May 14:00 米:住宅建設業者指数(NAHB) May 20:00 米:対米証券投資(財務省) Mar ◇イベント シルクロード経済圏構想「一帯一路」の国際首脳会議(北京、最終日)