18日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 経済財政諮問会議 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ４０年利付国債（７月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1300 ６月マンション発売動向（不動産経済研究所） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月１４日（金） 09:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） May 12:30 米：小売売上高（商務省） Jun 12:30 米：消費者物価指数（労働省） Jun 13:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Jun 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Jul 14:00 米：企業在庫（商務省） May ◇イベント 13:30 カプラン米ダラス地区連銀総裁が講演（メキシコ市） ◇決算予定 ＪＰモルガン・チェース、シティグループ、ウェルズ・ファーゴ ７月１７日（月） 02:00 中国：鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Jun 中国：ＧＤＰ（国家統計局） Q2 09:00 ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Jun 12:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Jul ◇イベント インド大統領選 ７月１８日（火） 01:30 中国：新築住宅価格 Jun 08:30 英：消費者物価指数（国立統計局） Jun 08:30 英：生産者物価指数（国立統計局） Jun 09:00 独：景気期待指数（ＺＥＷ） Jul 12:30 米：輸出入物価（労働省） Jun 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Jul 20:00 米：対米証券投資（財務省） May ◇イベント 01:30 豪中銀理事会議事要旨 ◇決算予定 ジョンソン・エンド・ジョンソン、バンク・オブ・アメリカ