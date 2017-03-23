24日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 参院予算委集中審議 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0930 ３月製造業ＰＭＩ 1000 財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会 1400 １月景気動向指数改定値 新規上場 オロ がマザーズに（公開価格2070円） 新規上場 ソレイジア・ファーマ がマザーズに（公開価格185円） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月２３日（木） 05:00 シンガポール：ＣＰＩ Feb 07:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Apr 08:00 台湾：鉱工業生産 Feb 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:30 台湾：中銀金利発表 09:00 ポーランド：失業率 Feb 09:30 英：小売売上高（国立統計局） Feb 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:00 米：新築１戸建て住宅販売（商務省） Feb 21:45 ＮＺ：貿易収支 Feb ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:30 台湾：中銀金利発表 12:45 イエレン米ＦＲＢ議長がＦＲＢ会合"Strong Foundations: The Economic Futures of Kids and Com munities"で講演 16:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＦＲＢ会合"Strong Foundations: The Economic Futures of Kids and Communities"で講演 "U.S. Education Outcomes and Achievement Gaps" 15:00 米財務省２年・変動利付２年・５年・７年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 23:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 ＮＺ：中銀金利発表 博鰲アジアフォーラム（２６日まで、博鰲） ◇決算予定 アクセンチュア、マイクロン・テクノロジー ３月２４日（金） 04:00 マレーシア：ＣＰＩ Feb 05:00 シンガポール：製造業生産 Feb 07:30 タイ：外貨準備 w/e 07:45 仏：ＧＤＰ確報値（ＩＮＳＥＥ） Q4 08:00 仏：総合ＰＭＩ速報値 Mar 08:00 仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Mar 08:00 仏：製造業ＰＭＩ速報値 Mar 08:30 独：総合ＰＭＩ速報値 Mar 08:30 独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Mar 08:30 独：製造業ＰＭＩ速報値 Mar 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Mar 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Mar 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Mar 11:30 インド：外貨準備 w/e 12:30 米：耐久財受注（商務省） Feb 13:30 ブラジル：経常収支 Feb 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Mar 13:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Mar 14:45 米：製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Mar ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 12:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がＦＲＢ会合"Strong Foundations: The Economic Futures of Kids and Communities"で講演 13:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 14:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加 イエレン米ＦＲＢ議長、ブルッキングス研究所の昼食会で講演 博鰲アジアフォーラム（２６日まで、博鰲）