25日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0815 閣議、閣議後会見 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（６月１５・１６日分） 0855 参議院予算委員会 1030 ４０年利付国債の入札発行 1030 １０年利付国債（８月債）の発行予定額等 1245 ４０年利付国債の入札結果 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 ４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1700 日銀審議委員就任会見 ＊決算：三菱自、ＳＭＢＣ日興、信越化 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月２５日（火） 06:00 独：輸入物価（連邦統計庁） Jun 08:00 ポーランド：失業率 Jun 08:00 独：ＩＦＯ業況指数 Jul 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 13:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） May 13:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 May 14:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Jul 14:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Jul 22:45 ＮＺ：貿易収支 Jun ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 米連邦公開市場委員会（２６日まで） ◇決算予定 ＡＴ＆Ｔ、ＧＭ、マクドナルド、キャタピラー、デュポン、チポトレ、イーライリリー、アムジェン、バイ オジェン、フリーポート・マクモラン、テキサス・インスツルメンツ、ユナイテッド・テクノロジーズ
私たちの行動規範: トムソン・ロイター「信頼の原則」
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
日銀金融政策「7つの疑問」
インフレ２％目標は適切なのか、市場機能を損ねるリスクは――。ＪＰモルガンの佐々木融氏が日銀の金融緩和を巡る７つの問題を解説。 記事の全文
ユーロ高は行き過ぎか
ＥＣＢの慎重な緩和縮小姿勢に鑑みれば、早期利上げ観測やユーロ高は修正される可能性があると第一生命経済研の田中理氏は予想。 記事の全文